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Gizemli Bir Vivo Telefonu Ortaya Çıktı – Özellikleri

Gizemli bir Vivo iQOO telefonu ortaya çıktı. Cihaz hakkında bilinen tüm detayları siz okurlarımız için derledik...

Ayşen Sıla

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Bugün Çinli bir kaynak, Vivo’nun yakında çıkacak olan Snapdragon 870 işlemci destekli telefonunun temel özelliklerini paylaştı. Görünen o ki kaynak, Mart ayı ortasında piyasaya çıkması beklenen iQOO Neo 5 hakkında bilgi sahibi olabilir.

Tahminlere göre, Snapdragon 870 ile çalışan bir Vivo telefon, 120Hz yenileme hızı üreten bir OLED panele sahip. Ekranda, üstte ortalanmış bir selfie kamera kesimi bulunuyor. 4.400 mAh pil ve yaklaşık 65W hızlı şarjı destekliyor. Telefonun hızlı şarj etme özelliklerinin neredeyse Oppo Reno5 Pro Plus ile aynı olduğu söyleniyor.

Vivo’nun Sony IMX598 lensi içeren birkaç modeli olduğunu da sözlerine ekledi. Bahsettiği gizemli Vivo telefonu, OIS destekli IMX598 sensörüne sahip. Tahmin edenin paylaştığı özellikler, yakın zamanda başka bir sızıntının ortaya çıkardığı iQOO Neo5’in ayrıntılarıyla eşleşiyor gibi görünüyor.

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Vivo’nun Snapdragon 870 ile çalışan iki telefonu son raporlarla ortaya çıktı. V2045A model numaralı akıllı telefon geçen ay Geekbench’te Snapdragon 870 işlemci, 12 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi ile görüntülendi. Cihaz ayrıca Bluetooth 5.1 için desteği ortaya çıkaran Bluetooth SIG yetkilisinden de onay aldı.

Liste, 1080 x 2400 piksel çözünürlükte Full HD + çözünürlük, Snapdragon 870 yonga seti, 12 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi desteğini ortaya koydu. Google Play Console’daki görüntüsü, üst orta konuma yerleştirilmiş bir selfie kamerası olduğunu ortaya çıkardı. V2045A veya V2055A’nın iQOO Neo 5 olarak piyasada yerini alması bekleniyor.

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Cepkolik
KaynakDroid News

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