Gizemli Bir Vivo Telefonu, TENAA’da Görüntülendi!

V2068A model numarasına sahip yeni bir Vivo akıllı telefon, yakın zamanda TENAA telekom otoritesinden sertifika aldı. Cihaz, sertifika sitesinde temel özellikler ve resimlerle birlikte ortaya çıktı. Aynı telefon daha önce Ocak ayında 3C sertifika platformunun veritabanında da görülmüştü.

Vivo V2068A, telefonunun ön ve arka tasarımı, kısa süre önce Çin’de piyasaya çıkan Vivo Y31s 5G, Vivo Y52s 5G ve iQOO U3 5G telefonlarla neredeyse aynı. Vivo V2068A’nın ön tarafında su damlası çentikli bir ekran ve arka tarafında iki kamera ve içinde bir LED flaş bulunan kare şeklinde bir kamera bulunuyor.

Vivo V2068A, 164,15 x 75,35 x 8,5 mm boyutlarında ve 6,52 inç ekrana sahip. Telefon, Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor ve 4,910 mAh dereceli (5.000 mAh tipik değer) bir bataryayı da beraberinde getiriyor.

Telefonun 3C sertifikası, 18W hızlı şarj cihazıyla gönderilebileceğini ortaya koydu. Bu özellikler ayrıca Vivo Y31s 5G (V2054A model numarası), Vivo Y52s 5G (V2057A) ve iQOO U3 5G (V2061A) için de mevcuttu.

Y31s, Snapdragon 480 yonga seti tarafından destekleniyor, Y52s Dimensity 720 ve iQOO U3 ise bir Dimensity 800U yonga setine sahipti. Bu nedenle, yeni görülen Vivo V2068A’nın farklı bir yonga seti ile donatılması bekleniyor. Umarız bu telefonla ilgili daha fazla detaya erişebiliriz.