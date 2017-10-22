Gizemli HTC Akıllı Telefon Görüntüleri Sızdı

HTC U11 Plus sızıntıları gelmeye devam ederken paylaşılan görüntüler iç kısımlarını ortaya çıkardı. Son zamanlarda, 2 Kasım’da U11 Plus ile birlikte geleceğini söyleyen U11 Life modeli hakkında da bazı bilgiler aldık. Şimdi ise TENAA üzerinde tespit edilen HTC 2Q4D200 kodlu bir telefonla karşı karşıyayız.

İkincisi U11 amiral gemisinin bir başka çeşidi gibi görünüyor. Arzulanan Plus modelden farklı olarak, orijinal modeldeki gibi standart bir 16: 9 ekran, büyük olasılıkla aynı 5.5-inç, 1440 x 2560 piksel, IPS ekran gibi özellikleri var. Bununla birlikte, Öte yandan, Plus modeli için söylentilere benzeyen, arka tarafa monte bir parmak izi okuyucu var gibi görünüyor. Çinli sertifika yetkilisi, boyutlarını 153.99 x 75.99 x 9.2 mm olarak bildiriyor ve 170 gram ağırlığa. Batarya kapasitesi ise 3.830 mAh olarak belirtilmiş.

Bu rakamlar Plus için önerilenlerin biraz altında kalıyor ancak orijinal U11’i HTC 2Q4D200‘de bir mm gibi bir fark dışında neredeyse mükemmel bir şekilde eşleştiriyorlar. Kısacası, ikincisi büyük bir batarya ve biraz daha kalın olan U11, muhtemelen gelecek Plus’ı andıran, böylece home düğmesini ve büyük olasılıkla kapasitif gezinme denetimlerini terk etmiş gibi görünüyor.

Daha garip şeyler var. TENAA, 2Q4D200 hakkındaki diğer özelliklere göre, telefonun 6GB RAM modeli için 2.36GHz ve 4GB RAM modeli için 1.9GHz hızında bir 8 çekirdekli yonga seti bildiriyor. Bu numaraları belirli bir çiple eşleştirmeye çalışmak gerçekten zor. Bu, TENAA’nın listelendiği değer olabilir. Belirtilen bir çift depolama seçeneği de var: 64GB ve 128GB.

HTC 2Q4D200, arka tarafında 12MP’lik bir kamera ve 8MP’lik bir selfie kamerası içeren toplam iki kameraya sahip. Orijinal U11 gerçekten de kendi 12MP kamerasına sahip olduğundan, bu oldukça garip, ancak 16MP selfie kam ile eşleştiriyor. Son olarak, yeni gizemli HTC akıllı telefonun Android 8.0 Oreo ile geleceği söyleniyor.