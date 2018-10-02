Global Nokia 7.1 Plus FCC Onayını Aldı

İki hafta önce HMD Global, 4 Ekim’de Londra’da yapılacak bir lansman için davetiyelerini göndermeye başladı. Nokia akıllı telefon ailesine yeni bir ekleme yapılacağı davette açıklanacak. Bunun TENAA‘ya şimdiden ulaşan Nokia 7.1 Plus olacağını düşünüyoruz.

TA-1131 model numarası telefonun çeşitlerinden biridir. Ancak TA-1113 ile birlikte TA-1113 takma adı verilen başka bir sürüm ABD Federal İletişim Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Bu sayede evrensel bir lansman için hazırlıklar hızla ilerlemiştir.

FCC listeleme yeni telefonun 5V/2A şarj cihazı ve kulaklık ile tanıtılacağını ancak pil kapasitesinin de 3,400 mAh olacağını belirtti. Bu tam olarak TENAA’da bahsedilen telefon sürümü ile aynı güç hücresidir.

Çin düzenleyicisinden alınan özellikler bir Snapdragon 710 yonga seti güç veren 2,2 GHz‘lik bir işlemci ortaya koydu. Kamera kurulumu, Nokia 7 plus ile aynı olacak gibi görünüyor. Önde ise 20 MP lik bir selfie kamerası var. Görüntülerde telefonun arka panelinde Android One etiketi göremiyoruz, bunun nedeni ise Google’ın Çin ile olan ilişkisini henüz düzeltemediğinden kaynaklıdır.

Nokia 7.1 Plus’ın işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik düzeltme ekleri sağlayan platform ile birlikte gelmesi bekleniyor.