Apple’ın sağlık alanına kaydırmaya başladığı giyilebilir teknoloji ürünü Apple Watch’a eklenecek yeni özellikler sabırsızlıkla bekleniyor.

Akıllı saat denilince akla gelen ilk ürünlerden birisi olan Apple Watch’a sağlık alanında yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre yeni Apple Watch modeli EKG ölçümü yapabilecekti. EKG ölçümüyle birlikte kullanıcıların kalbinde herhangi bir sorun olduğunda bunu tespit edip hastanın doktoruna ve yakınlarına bildirebilecek olan Apple Watch’a eklenecek özellikler üzerinde ise çalışmalara devam ediliyor.

Apple’ın uzun bir süredir birlikte çalıştığı biyomedikal mühendis ekibi Apple Watch’a yerleştirilecek ek bir sensörle kandaki glukoz oranını ölçebilmişti. Özellikle şeker hastaları için hayati öneme sahip olan bu özellikle birlikte sadece Apple Watch kullanarak anlık değerler ölçümlenebilecekti.

Glukoz Ölçümü Yapabilen Apple Watch Modeli 1 -2 Yıla Tanıtılabilir!

Pek çok kişinin merakla beklediği bu özellikliği yapılan açıklamara göre yakın zamanda tanıtılacak olan Apple Watch modellerinde göremeyeceğiz. Kaynakların aktardığı bilgilere göre Apple Watch’a glukoz sensörünün eklenmesi için 1 – 2 yıldan uzun bir süre var. Yapılan ölçümlerin doğruluğunun arttırılması için biraz daha geliştirilmesi gereken sensörle birlikte Apple Watch şeker hastaları için hayati bir cihaz olacak.