Gmail Smart Compose Özelliği Artık Android Telefonlarda!

Smart Compose nedir? Gmail’de nasıl kullanılır? Android telefonlar bunu destekliyor mu? Bu gibi sorulara kısaca cevap vererek başlayalım. Smart Compose, e-posta yazma düzeninize ve sık kullanılan cümlelere dayanan ve sonraki cümle de ne söyleyeceğinizi tahmin etmeye çalışan bir algoritmadır.

Basitçe kabul edebileceğiniz bir öneri olarak ileri yeni cümleler sunar. Kısacası son güncelleme ile Gmail’e eklenen bir özelliktir. Bu özellik başlangıçta masaüstünde deneysel bir özellik olarak mevcuttu ve sonra G Suite hesaplarına eklendi. Artık tüm Android cihazlarda kullanılabilir.

Etkin hale geldikten sonra, bir e-posta yazmaya başladığınızda özelliğin ne olduğunu açıklayan bir pencere açılır. Birkaç kelime yazdıktan sonra, öneriyi kabul etmek için metni kolayca kaydırmanız veya başka bir şey söylemek isterseniz yazmaya devam etmeniz gereken bir öneri alırsınız.

Bu özellik otomatik olarak etkinleştirilir, ancak Gmail ayarınıza giderek, sonra da hesabın devre dışı bırakılmasını istediğiniz yere bırakarak Smart Compose (Akıllı Oluşturma) kutusunun tikini kaldırırsanız, devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu özellik Gmail v9.2.3’te etkin görünüyor, bu nedenle henüz bir seçenek görmediyseniz, uygulamayı Google Play Store’dan güncellediğinizden emin olun.