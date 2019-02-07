Google, kısa bir süre önce geliştirilmeye başlanan TensorFlow açık kaynaklı makine öğrenim teknolojisini uzun süredir kullanıyordu. Son zamanlarda daha da güçlendiren yeni korumaları kullanarak TensorFlow, Gmail’de her gün yaklaşık 100 milyon ek spam mesajını engellediğini duyurdu.

Artık tespit edilmesi zor olan spam kategorilerinioldukça kolay bir şekilde engellenebiliyor. TensorFlow, görüntü tabanlı mesajları, gizli gömülü içeriğe sahip e-postaları ve meşru trafikte düşük hacimli spam içerikli mesajları gizlemeye çalışan yeni oluşturulan alanlardan gelen mesajları da engelleyebilecek.

Makine öğrenimi, istenmeyen postaları yakalamayı mümkün kılar. Geliştirilen algoritma sayesinde kuralları oluşturan kişilerin yakalayamayacağı büyük veri kümelerinde kalıpların belirlenmesine yardımcı olur.

Önceden kullanlan ML programı, daha karmaşık bir yapıda ve zaman alıcıydı. TensorFlow, ML işlemini daha kolay ve verimli hale getiren birçok araç içerecek şekilde oluşturuldu.

TensorFlow ayrıca, her seferinde bir deneme yapmak yerine, en etkili yaklaşımı geliştirmek için paralel olarak farklı modellerle kolayca eğitim ve deneme yapma esnekliği sunar.

Açık kaynağı sayesinde, TensorFlow birçok ekip ve araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Google ayrıca şu anda kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım tespiti gibi güvenlikle ilgili diğer alanlarda TensorFlow ile deneme yaptığını belirtti.