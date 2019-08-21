Gmail Yapay Zeka Destekli Yazım ve Dilbilgisi Düzeltmesi Yapacak!

Google, Gmail’de, e-postaları çok daha hızlı bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacak yapay zeka kullanan Akıllı Oluşturma özelliğini uzun bir süredir kullanıma sundu. Artık şirket, kullanıcıların hatalardan endişe duymadan hızlı bir şekilde e-posta oluşturmalarına yardımcı olmak için Gmail’e yeni yazım ve dilbilgisi düzeltme yetenekleri ekliyor.

Yapay zekayı kullanarak, Google hataları tespit edebilecek ve kullanıcı yazı yazarken düzeltmeler önerebilecek. Bu, ilk kez bu yılın başlarında Google Dokümanlar için tanıtıldı. Bazı yaygın yazım hataları için Google, daha fazla doğruluk sağlamak için bir otomatik düzeltme de ekledi.

Artık taslak e-postalarınızda yazarken satır içi yazım ve içeriğe dayalı dilbilgisi önerilerini göreceksiniz. Dilbilgisi hatası yaptıysanız, yazarken ifadenin altında dalgalı mavi bir çizgi görünecektir. Öneriyi tıklatarak kabul edebilir veya düzeltmeyi geri alabilirsiniz.

Bu özellik zaten G Suit kullanıcıları için çoktan sürüyor ve önümüzdeki iki hafta boyunca devam edecek. Varsayılan olarak AÇIK olacaktır ve Gmail ayarlarında devre dışı bırakılabilir.

Daha çok Office uygulamalarından yaygın olan otomatik düzeltme ve öneri sunma uygulamaları artık bu özellik ile birlikte Gmail’e de gelmiş oldu. Bu sayede daha hızlı e-postalar oluşturmanız mümkün olacak.