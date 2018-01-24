Playstation serilerine özgü bir oyun olmasına rağmen, oyuncu kitlesi bir hayli geniş olan God of War oyunu, 3 oyunuyla beraber konsolların vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarmıştı. İlgi çeken hikayesi bir yana oyunun sunmuş olduğu oynanış dinamikleri de bir hayli beğeni toplamış ve başlı başına bir efsane haline gelmişti. Yapımın devam serisinin ne zaman geleceği konusunda ise ilgi ile bekleyiş devam ediyordu. Son olarak E3 fuarında merakla beklenen God of War 4 oyunu tanıtıldı. Fakat oyunun belli başlı görseller ve detayları paylaşıldı. En ilginç kısım ise oyunun çıkış tarihinin bile açıklanmamış olması oldu.

God of War 4 Ne Zaman Geliyor?

Çıkış tarihi de açıklanmadığı için E3 fuarında sadece duyurusu yapılmış olan oyunun, hikayesi konusunda da bilgiler verilmişti. Bu kez yapımın eski hikayeden değil, bambaşka bir hikayeden devam edeceği de önemli açıklamalar arasında yer almıştı. Buna göre yapımda baş kahramanımız olan Kratos’un bu kez oğlu ile macerasının ele alınacağını duyduk.

Üstelik oyunun geçeceği bölümde İskandinavya olarak açıklandı. Hikayeyi tamamen değiştirecek olan God of War 4 ile oynanış konusunda da önemli değişiklikler gelecek. Mesela kahramanımıza yardım eden farklı ruhlar göreceğiz. Buna benzer birçok gelişme yaşanacak ve serinin başarılı oyunlarından biri olacak olan God of War 4 serisinin, ne zaman çıkış yapacağı konusunda ise resmi bilgi paylaşımı yapıldı.

Doğrudan yapımcı Cory Barlog tarafından duyurulan çıkış tarihi ise 20 Nisan 2018 olarak açıklandı. Bu yılın başında yayınlanması beklenirken, 20 Nisan’a kadar beklememizin gerekeceği oyun için yapımcının açıklamaları da “Kariyerimin en favori ‘çıkış tarihi’ budur. 100 yıl daha yaşasam, bunu aşabilecek bir tanesi olacağını sanmıyorum. 5 yıldır üzerinde çalıştığımız bir maceranın sonuna geliyoruz. Üzgün olduğum kadar heyecanlıyım da. Herkesin bu maceraya dalması için sabırsızlanıyorum!” şeklinde oldu.

PS4 ve PS4 Pro modellerine gelecek olan oyunun şimdiden gündem olduğunu ve hayranlarını bir hayli heyecanlandırdığını görüyoruz. 20 Nisan’da gelecek olan yapımın tam olarak nasıl bir yapı sunacağını da göreceğiz.