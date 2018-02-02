Google, Play Store‘u kötü uygulamalar ve kötü niyetli içerik oluşturuculardan uzak tutmak gibi zor bir işe sahip. Firma bu tip uygulamaları hiç yayınlamadan engellemek ve yayınlansa bile hemen mağazadan kaldırmak gibi bir çok işlev gerçekleştiriyor. Ancak bu, milyarlarca Android kullanıcısına hizmet veren bir teknoloji şirketi için oldukça fazla zaman harcatmakta ve Google süreci kısaltmaya uğraşıyor.

Google Play Ürün Yöneticisi Andrew Ahn, 2017’de Google’ın, şirket politikalarını ihlal eden 700.000’den fazla uygulamayı engellediğini ve 2016’ya göre yüzde 70 artış gösterdiğini söyledi.

“Sadece kötü uygulamaları kaldırmakla kalmadık, onları daha önceden tespit edip harekete geçtik. Aslında, kötüye kullanım içeriğine sahip uygulamaların %99’u kimseler yüklemeden önce tespit edildi ve reddedildi. “

Ahn, şirketin daha iyi algılama modelleri ve teknikleri yoluyla 100.000’den fazla kötü geliştiriciyi de kaldırdığını ve kötü oyuncuların yeni hesaplar oluşturup daha da kötü uygulamalar yayınlanmasını zorlaştırdığını söyledi.

Kaldırılan uygulamalar birkaç kategoriye ayrıldı:

Taklitçiler : Ünlü uygulamaları taklit ederek kullanıcıları aldatmaya çalışan uygulamalar

: Ünlü uygulamaları taklit ederek kullanıcıları aldatmaya çalışan uygulamalar Uygunsuz İçerik : Pornografi, Aşırı Şiddet, Nefret ve Yasadışı Faaliyetler

: Pornografi, Aşırı Şiddet, Nefret ve Yasadışı Faaliyetler Olası Zararlı Uygulamalar: İnsanlara veya cihazlarına zarar verebilecek zararlı yazılımlar

Google Play Protect, birçok kötü uygulamanın ayıklanmasında yardımcı olsa da, Ahn, Google’ın daha yapması gereken bir iş olduğunu kabul eder. “Birkaçının hala savunma katmanlarımızdan kaçmayı ve kandırmayı başarabildiğini biliyoruz” dedi.

Nitekim Google, uygunsuz içeriği bulduktan sonra yanıt vermeyi oldukça hızlı yapıyor.