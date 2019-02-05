Google 2018 Yılı Mali Bütçe Raporunu Açıkladı!

Google‘ın ana şirketi olan Alphabet, üç aylık ve yıllık mali sonuçlarını kısa bir süre önce yayınladı. 31 Aralık’a kadar süren son üç aylık çeyrekte şirket, 2017’nin 4. çeyreğine kıyasla, 39.2 milyar dolar toplam gelir elde etti. Ayrıca 8.023 milyar dolar faaliyet geliri getirdi.

Ürün yelpazesini hemen her konuda geliştiren Google, yapmış olduğu yazımlımsal ürünler ile birlikte yıllık bazda, çok daha fazla olum rakamlara ulaştı. Gelir özellikle son üç ayda 110,85 milyar dolardan 136,81 milyar dolara ulaşarak yaklaşık %23 arttı.

4. çeyrekte elde edilen gelirin %83’ü veya 32.6 milyar doları, yalnızca Google ürünleri ile sağlanan reklamlar aracılığıyla geldi.

Ancak diğer deneysel X laboratuarı, İnternet grubu Erişimi, LTE bağlantısı, drone teslimat projeleri, kendi kendine sürüş yapan arabalar, sağlık bilimi vb. gibi diğer ürünlerden sadece 154 milyon dolar gelir elde etti. Bu da şirketi yaklaşık olarak 1.328 milyar dolar zarara uğrattı.

Yıllık rakamlara geri dönecek olursak oldukça büyük bir yükseliş söz konusu. Ar-Ge, Satış ve pazarlama, idare ve hatta Avrupa Komisyonu tarafından verilen para cezalarında daha fazla harcama yapıldı. Ancak toplam net gelir 2017’de 12.6 milyar dolardan 30 milyar dolara kadar yükseldi.

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Alphabet ve Google’ın CFO’su Ruth Porat, 2019’a özgü genel bir açıklama da bulunmadı. Ancak basitçe şirketin kullanıcılara, reklamverenlere ve ortaklara karşı daha çok çalışacaklarını belirtti. Olağanüstü ürünler ve deneyimler getirmek için gereken yetenek ve altyapıya odaklanmış yatırımlar yapmaya devam edeceklerini açıkladı.