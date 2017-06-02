Google 2018 yılında Chrome’da kötü reklamları engelleyeceğini doğruladı

Yaklaşık iki ay önce, Wall Street Journal, Google’ın Chrome web tarayıcısına bir reklam engelleme özelliği ekleyeceğini bildirdi. AdBlock Plus‘ın varsayılan ayarı gibi, Chrome kabul edilemez sayılan reklamları engeller (pop-up’lar, otomatik video oynatma videoları, vb.). Google şimdi bunu doğruladı ve nasıl çalışacağı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaştı.

Şirketin blogundaki bir yayında Google, çevrimiçi reklamları iyileştirmeye çalışan endüstri grubu iyi reklam departmanı’na katılacağını açıkladı. Grup, kapsamlı araştırma temelli masaüstü ve mobil reklamlar için kuralların bir listesi olan Better Ads Standards‘ı geliştirdi. Kabul edilemez olarak kabul edilen reklamlar, pop-up’lar, sesli video reklamların otomatik olarak oynatılması, büyük yapışkan reklamlar ve diğer yaygın biçimleri içerir.

Post, Google Chrome‘un yakında, Google tarafından sunulanlarla birlikte, Better Ads Standards‘a uymayan web sitelerinde reklam göstermeyeceğini doğruladı. Değişiklik, “2018 başında” yürürlüğe girecek.

Bu büyük bir haber, özellikle Google’ın Dünya’daki herhangi bir şirketten daha fazla çevrimiçi reklam sunduğunu düşünüyor. Chrome, masaüstü tarayıcı pazar payının yaklaşık % 60’ına (ve büyüyen) sahip olduğu için, sitelerin yönergeleri izlemekten çok seçeneğinin olması muhtemeldir.

Kaynak: Google