Google‘ın 2019’da piyasaya süreceği ürünler hakkında pek çok söylenti söz konusu. Çeşitli söylentiler ve raporlara göre Google, 2019’da birden fazla yeni akıllı telefon, saat ve çeşitli aksesuar tanıtacak.

Apple’ın düşük satışları nedeniyle Google, ürün yelpazesini bir miktar genişletme fırsatı yakaladı. Bundan dolayı da yeni ürünlerini piyasaya sürerken, rakibi geride kaldığı için Google’a bir fırsat boşluğu oluşturuyor.

Eski raporlara göre, Google bu yıl yeni akıllı saatler, hoparlörler, akıllı telefonlar gibi farklı kategorilerde çalışmalara yaparak donanım pazarında kendine sağlam bir yer edinecek. Şirket, birkaç yıl boyunca birinci sınıf akıllı telefonlar ürettikten sonra, bu yeni bir adım olabilir.

Bunlara ek olarak Google, daha düşük fiyatlı amiral gemisine yakın olan Google Pixel 3 Lite‘ı piyasaya sürecek. Google tarafından hiçbir onay alınmamasına rağmen, çok sayıda sızıntı ve rapor yakında piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Fiyatlandırma detayları bile bilinmiyor, ancak iPhone XR‘den daha ucuz olacağı belli.

Tanıtılması beklenen cihazların genelinde bütçe göz önünde buludurulacak. Yani Google daha çok uygun fiyatlı ürünleri ile gündeme gelecek. Ayrıca duyurduğu bazı etkinliklerde farklı akıllı ürünleri tanıtacak. Listenin en üstündeki Google Pixel Watch yer alıyor. Geçtiğimiz yıl bazı nedenlerden dolayı zaten gecikmiş olan şirketin ilk giyilebilir cihazı olacak.