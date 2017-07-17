Google Allo artık bireysel mesajlara tepki vermenize izin veriyor

Google’ın Allo adlı mesajlaşma uygulaması yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor. Bugün sürüm 14 yayınlandı ve sohbet sırasında bireysel mesajlara tepki verme yeteneği tanıtıldı.

Facebook Messenger ve hatta Skype (en yeni tasarımı olan) gibi güçlü rakiplerini olmasına rağmen Allo büyümeye devam ediyor ve bu yönde yatırımlarını arttırmışa benziyor. Allo’nun geliştirilmesini görmek güzel. Bu güncellemeyi yaptıktan sonra, arkadaşlarınıza bir mesaj yazmaya gerek kalmadan mesajlarınız hakkında ne hissettiğiniz konusunda tam olarak bilgi verebilirsiniz.

Bir mesaja tepki vermek için kalbe dokunun. Like sayısı, her mesajın alt kısmında gösterilir. Allo’yu Android’de kullanıyorsanız ve yeni sürümün cihazınıza erişmesini beklemek istemiyorsanız, cihazınızı kullanarak Allo’yi el ile güncelleyebilirsiniz.