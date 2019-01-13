Google Alternatifi En İyi 12 Arama Motoru 2019

Google arama motoru ‘nun, dünya çapında yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda, insanların oldukça güvendiği bir gerçek. Kişisel deneyimlerin, veri paylaşımın ve sunulan dünyanın en büyük veritabanı ile gelmiş geçmiş en iyi arama motorlarının lideridir. Ayrıca kişiye özgü kısıtlı da olsa, geniş kişiselleştirme fırsatı sunar.

Doğrudan reklam engelleyici uzantılar kullanılmadan, bir noktada, bu kişiselleştirme sizi hedefleyen özel içerik ve reklamları çok fazla gördüğünüzde can sıkıcı hale gelir. Ayrıca, Google’ın sunduğu çok farklı özellikler de söz konusu.

Sadece mahremiyet açısından değil, aynı zamanda kullanışlı özellikleri de beraberinde getirir. Ancak hemen her halükarda daha farklı programlar denemek istiyorsanız, Google arama sonuçlarından etkilenmiyorsanız veya belki de eşit derecede iyi olan arama motorlarını arıyorsanız, işte göz atabileceğiniz en iyi 12 alternatif arama motorlarını bir araya getirdik.

Google’a Alternatif En İyi 12 Arama Motoru

Dünya genelinde ikinci en popüler arama motoru, çevrimiçi pazarda iyi bir yer edinen Microsoft’un Bing’idir. Daha iyi bir deneyim için kullanıcılara farklı araçlar sunan görsel bir arama motorudur.

Bu alternatif arama motorunda arama sonuçları Yahoo! Search tarafından sağlanmıştır. Ana sayfasının hayvanlar, konumlar, spor yapan insanların resimleri gibi güzel duvar kağıtlarını gösteren ve sürekli değişen bir arka planı vardır. Video araması için, sunulan küçük resimlerden oluşan bir ızgarası vardır. Görüntüler üzerlerine geldiğinizde otomatik olarak tek tıklama ile aynı sayfada görüntüleyebilirsiniz.

Tıpkı Google’da olduğu gibi, Bing’de de çeviri, yazım denetimi, spor sonuçları, uçak bileti takibi ve benzeri reklamlar ve özellikler bulunur. Bing’in ayrıca Android ve iOS’un yanı sıra mobil uygulama bakımından en iyi Google alternatiflerinden biri olduğu söylenir.

Neden Bing kullanmalısınız?

– Video arama için en iyi arama motoru, tonlarca özellik

– Programcılar için özel özellikler

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Şayet aradığınız şey çevrimiçi gizlilik ise, DuckDuckGo sizin için Google’a en iyi alternatiftir. Sunduğu kullanıcı gizliliği nedeniyle hızla popülerlik kazanmıştır. Web sitesi sizi veya çevrimiçi etkinliklerinizi asla izlemiyor, bu da sizi izleyen hiçbir reklamın olmadığı anlamına geliyor.

Dahası, temiz bir arayüze sahip ve Yahoo, Yandex ve diğer arama motorlarından gelen arama sonuçlarını listeliyor. Etkinliklerinizi özel tutmak için DuckDuckGo’nun tarayıcınıza uzantısını ekleyebilirsiniz. Google gibi bir arama motorunun tüm standart özelliklerini sunar.

Ancak “bangs” adı verilen ve değinmeye değer harika bir özellik vardır. Şayet aramalarınızın başına ünlem işareti koyarsanız doğrudan Amazon, Wikipedia veya Youtube gibi diğer sitelerde arama yapmasını sağlayabilirsiniz. (örneğin: !a, !w, !facebook)

Neden DuckDuckGo Kullanmalısınız?

– Gizlilik için en iyi Google alternatifi

– Kullanıcıları izlemek için minimum olan reklamları dahi barındırmıyor

– Sonsuz kaydırma özelliğine sahip kullanıcı dostu arayüz, böylece 1,2,3.. gibi sıralanan sayfalara geçmenize gerek kalmaz

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Yahoo, Google’dan daha uzun süredir var ve internet kullanıcılarının bir kısmı hala, günlük kullanım için Yahoo!Search arama moturunu kullanıyor. Üçüncü en popüler arama motoru olmasına rağmen, Bing ile çok farklı özelliklere sahip değil. Arama sonuçlarına bakmanın yanı sıra, bu Google alternatif arama motorunun size sunacakları çok şey var.

Web portalı bir haber toplayıcı, bir e-posta servisi, çevrimiçi alışveriş merkezi, oyun merkezi, seyahat rehberi ve daha pek çok şey olarak hizmet vermektedir. Yahoo, yaklaşık 38 dili desteklemektedir ve Mozilla Firefox gibi tarayıcılar için varsayılan arama motorudur. Bağımsız bir arama motoru olmak yerine, Yahoo’nun web portalı spordan seyahate kadar göz atmaya değer çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Flickr, arama motoruyla bütünleştirildiğinden beri, daha iyi görüntü sonuçları sunar ve Yahoo Answer ve Yahoo Finance gibi bölümler birçok konuda bilgi kaynağıdır. Gizlilik alanında Yahoo! Google’dan daha iyi performans göstermeyi başarıyor.

Neden Yahoo kullanmalısınız?

– Arama dışında başka tonlarca servis vardır.

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Qwant, Fransa merkezli bir başka gizlilik odaklı arama motorudur. Web sitesi, aramalarınızı asla kaydetmediğinizi veya reklam hedefleme için kişisel verilerinizi toplamadığınızı iddia eder. Gizlilik odaklı bir arama sitesi olan Qwant, DuckDuckGo’ya benzer pek çok özelliği barındırıyor. Bunlardan biri, tıpkı “bangs” özelliğine benzeyen “Qwick Arama Kısayolları” olarak adlandırılıyor.

Kullanıcı arayüzü oldukça hoş ve trend konularının yanı sıra ana sayfasında yer alan haberleri de organize bir şekilde göstermektedir. Aradığınız herhangi bir terim üç kategoride görüntülenecektir: Web, Haber ve Sosyal. Bu iyi sınıflandırılmış arama sonucu, sorgunuzu daha verimli bir şekilde yerine getirir.

Müzik tutkunları için, bu site yapay zeka yardımıyla yeni müzik ve şarkı sözleri keşfedebileceğiniz özel bir bölüme sahip. Google alternatifi sizi takip etmediğinden kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayabilir, ancak bugünlerde birçok kullanıcı aşırı kişiselleştirmeden gelen “filtre balonundan” kaçmayı tercih ediyor, Qwant canlandırıcı bir deneyim sunabilir.

Neden Qwant kullanmalısınız?

– Google arama motoru alternatifi olarak gizliliğe odaklanıyor

– Qwant ayrıca müzik arama motoru olarak da hizmet veriyor

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Daha önce Hulbee olarak bilinen Swisscows, gizlilik odaklı yaklaşımı sayesinde listedeki 5. sıraya yükseldi. Çocukları için çocuğa uygun arama sonuçları isteyen ebeveynler arasında oldukça popülerdir. Arama motorunda pornografik ve şiddetli içerik içeren dahili filtre geçersiz kılınamaz.

Bu Google alternatifi, herhangi bir kişisel veriyi, IP adresini, arama sorgusunu veya diğer tanımlayıcıları saklamamakta, bu da Google dışındaki iyi arama motorlarından biri haline getirmektedir. En iyi yanı, sunucularının dünyadaki en katı gizlilik yasalarına sahip olan İsviçre’de olmasıdır. Sezgisel arama sonuçları için anlamsal bilgilere dayanarak veri çekmek için Bing’e güvenmesine rağmen Swisscows, reklamlarınızın yalnızca sorgunuza ve hedefinize göre hedef alınmadığı kendi reklam sistemine sahiptir.

Swisscows’u sevmemin diğer bir nedeni, bir sorgu yazdığınızda sunduğu öneri etiketlerinin ızgarasıdır. Örneğin, Windows 10 yazmak, dizüstü bilgisayar, kurulum, uygulamalar, güncelleme, özellikler vb. gibi diğer kelimeleri önerir.

Neden Swisscows kullanmalısınız?

– Pornografik ve şiddetli içerikler için dahili filtre

– Son derece gizlilik odaklı

– Yararlı öneri etiketi gösterir

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Search Encrypt, gizliliği ön plana çıkaran ve çevrimiçi etkinliklerinizin güvende kalmasını sağlayan bir meta arama motorudur. Web sitesi, aramalarınızı güvence altına almak için yerel şifrelemeyi kullandığından, kullanıcılar hakkında tanımlanabilir hiçbir bilgiyi takip etmediğini iddia ediyor.

Arama sonuçları daha farklı arama ortakları ağından alınır. Search Encrypt, Google’a nispeten alternatif bir yöntemdir. Ayrıca kişiselleştirilmiş aramaların filtre balonunu önlemek için elinden gelenin en iyisini yapar. Her gün 23 milyondan fazla ziyaretçiye sahiptir.

Bu alternatif arama motorunun en göze çarpan özelliği, yerel tarama geçmişinizin otomatik olarak sona ermesi ve 15 dakikada bir işlem yapılmadığında silinmesidir. Bu nedenle, başka birinin bilgisayarınıza erişimi olsa bile endişelenmenize gerek yok.

Neden Search Encrypt kullanmalısınız?

– Gizlilik için iyi bir arama motoru

– Gözatma geçmişi için otomatik silme özelliği sunar

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Ixquick, Google dışında kendi sonuçlarını gösteren bağımsız bir arama motoruydu. Google’ın arama sonuçlarını izlemeden eklemek için StartPage adlı başka bir arama motoru geliştirdi. Fakat 2009’da birleştirildiler ve şimdi StartPage markası altında faaliyet gösteriyorlar.

Arama sonuçlarını çekmenin yanı sıra, web sitelerine güvenli ve anonim olarak göz atmak için proxy hizmeti sunar. Çerezsiz interneti tanıtmak için, çerez oluşturma ihtiyacını ortadan kaldıran özel bir URL oluşturucusuna sahiptir. Böylece ayarlarınızı gizlilik dostu bir şekilde kaydedebilirsiniz. Ayrıca, arama motorunun temasını değiştirebilirsiniz. Hava (varsayılan), Beyaz, Siyah, Gece (Karanlık Modu) ve diğer Klasik modları içerir.

Neden StartPage kullanmalısınız?

– Bilgilerinizin hiçbiri kaydedilmez (IP dahil)

– Google benzeri arama motoru, ancak izlenilme söz konusu değildir.

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Bu liste yer almayı hak eden bir başka meta arama motoru da SearX. İnterneti daha özgür ve merkeziyetçi kılmak amacıyla bu web sitesi verilerinizi toplamıyor ve çeşitli kaynaklardan tarafsız sonuçlar sunuyor.

Google, Yahoo, DuckDuckGo, Wikipedia vb. gibi ünlüleri içeren sayısız kaynaktan arama sonuçlarını alır. SearX, açık kaynak kodlu bir Google alternatifidir. Herkese açık kaynak kodunun yanı sıra GitHub üzerinden geliştirilmere de açıktır. Hatta kendi meta arama motorunuz olarak özelleştirebilir ve sunucunuzda barındırabilirsiniz.

Bu Google alternatifi, Tercihler bölümündeki ayarları, diğer arama motorlarında genellikle bulunmayan gelişmiş seçeneklerle değiştirmenize olanak sağlar. Torrent fanları, SearX arama motorunu çok sevecek, çünkü meta arama motoru aracılığıyla bir dosya ararken, kesin dosyalara mıknatıs bağlantıları bulmanızda size yardımcı olacaktır.

Neden SearX kullanmalısınız?

– Gizlilik için kolayca özelleştirilebilir arama motoru

– Arama sonuçlarını iyileştirmek için birden fazla seçenek sunar

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Yandex, ülkemizde yer alan arama pazarındaki payının %55-65’ine sahip, aynı zamanda Rusya’da çok popüler bir arama motorudur. Bunlara ek olarakta Avrupa’nın bazı bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve dünyanın en büyük beşinci arama motoru olarak nitelendirilir.

Yandex, muhtemelen mobil uygulamalar, tarayıcı, harita, çevirmen, analitik, bulut depolama ve hatta bir postalama servisi gibi benzer hizmetler sunan Google’ın en büyük rakiplerinden biridir. Bu hizmetler Yandex’i Google’a en iyi alternatif arama motorlarından biri yapmaktadır.

Bu internet arama sitesi hoş bir görünüme sahip ve arama sonuçları sayfası Google’a benzer ancak daha temiz bir düzen içeriyor. Tıpkı Google’da olduğu gibi, resimlerde, videolarda ve haberlerde arama yapmanızı sağlar.

Yandex’i neden kullanmalısınız?

– Google’ın hizmetlerini kullanmak istemiyor ancak benzer özellikler mi istiyorsunuz? O zaman, Yandex mükemmel bir seçenek.

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Bu alternatif arama motoru yalnızca gizlilik sorunlarını değil aynı zamanda sansürü de ele almaktadır. Gibiru, 2009’dan bu yana ücretsiz ve sansürsüz anonim arama sonuçları sağlıyor.

Web sitesindeki sorumluluk reddi, Gibiru’nun arama sorgunuzu sunucularına kaydetmediğini ve aramaları yaptıktan birkaç saniye sonra kayıtların silindiğini de yazmaktadır. Tüm arama isteklerinizi bir proxy IP adresi üzerinden göndermek için, AnonymoX Firefox eklentisini, PROXY sayfasından indirebilirsiniz.

Gizlilik ve sansür söz konusu olduğunda, bu Google alternatifi her ikisini de ele almak için düzgün bir iş yapıyor.

Neden Gibiru Kullanmalısınız?

– Güvenli gizlilik ile sansürsüz içerik aramayı oldukça kolaylaştırır

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Google’ın bu alternatifi, yukarıda bahsettiğim en iyi Google alternatiflerinden biraz farklı. Bunların aksine Disconnect, sonuçları kendi sayfasında göstermez. Bunun yerine, sorgunuzu sunucularında yönlendirerek sizi anonim hale getirir ve daha sonra seçtiğiniz arama motorunda arama sonuçlarını görüntüler.

Disconnect’in, arama yapabileceğiniz bir sayfanın bile bulunmadığı ve eklenmesi gereken bir tarayıcı uzantısı olmadığı göz önüne alınmıştır. Ayrıca Disconnect, gelirini birinci sınıf bir VPN servisinden kazanır. Böylece kullanıcılara sunulan arama sonuçları içinde reklam veya bağlı kod içermez.

Neden Disconnect’i kullanmalısınız?

– Açık kaynaklı tarayıcı uzantısı

– En sevdiğiniz arama motorunu anonimli olarak kullanalım.

– Chrome, Firefox, Safari, Opera, Android ve iOS’ta kullanılabilir.

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Daha önce Ask Jeeves olarak bilinen Ask, basit bir soru ya da soru biçimli aramalar yapıldığı için birçok kişi tarafından sevilir. Soru olarak sorulmayan herhangi bir terim girerseniz, arama sonuçlarını döndüren ancak yine benzer sonuçları bir araya getiren bir arama motorudur.

Birçoğunuz, geleneksel anahtar kelime arama yoluyla soruları cevaplayan web sitesinde Jeeves karakterini hatırlayabilirsiniz. Ask’ın arama sonuçları düzeni, Google aramasına oldukça benzer. Bu popüler arama motoru aynı zamanda sıkça sorulan ilgili soruları ve oldukça kullanışlı olabilecek tarafta cevaplarını da içermektedir.

Ask.com’u neden kullanmalısınız?

– Tonlarca sorunuz varsa, Ask.com sizler için cevaptır.

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