Google AMP Hikayeler Özelliği Çok Yakında!

Kısa bir süre önce Google, mobil cihazlarda yükleme sürelerini azaltmayı amaçlayan bir web sitesi teknolojisi olan AMP projesini tanıtmıştı. Arama sonuçlarının yanındaki küçük bir şimşek simgesi ile gösterilen AMP’ye uyarlanmış web sayfalarına mutlaka en az bir kez basmış veya görmüşsünüzdür.

Bugün Google, AMP projesine yeni bir eklenti açıkladı. Bu eklenti etkin bir sosyal ağ kullanıcısı tarafından aslında çok tanıdık bulunacak.

Söz konusu AMP uzantısına Öyküler adı verildi. Bunlar esas olarak, Google arama sonuçlarında görüntülenmesi amaçlanan, haberle ilişkili görsel deneyimlerdir. Metin ve resimlerin yanı sıra video ve animasyon içeren, görsel açıdan zengin olacak şekilde tasarlanan sayfalardır. Kullanıcı etkileşimi, Instragram Hikayeleri ve Facebook Anları gibidir. Sizi bir öykünün bir bölümünden diğerine götüren çubuklar ile yürütülecektir. En önemlisi ise Google AMP Hikayeleri, okuyucuyu gecikmelerden ve çevreleri yüklemeden koruyarak ilgi çekici ve hızlı olması amaçlanmıştır.

AMP Hikayeleri şu anda deneysel bir aşamadadır ve yalnızca bir avuç yayıncı bu özelliğe erişebilmektedir. Ancak gelecekte tüm yayıncılar tarafından kullanılabilir hale gelecektir. O zamana kadar AMP Hikayeleri‘nin neye benzeyeceğini gösteren bir video da aşağıda sizler için bulunuyor. AMP Hikayeleri özelliğini daha iyi anlayabilirsiniz.