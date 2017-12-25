Google’ın sevilen mobil işletim sistemi Android’in yeni sürümü olan Android 8.1 Oreo ile birlikte kullanıcılar VPN servisini kullanamaz olmuştu. Kullanıcıların canını sıkan bu durum karşısında Google açıklama yaptı ve Android 8.1’in VPN sorununu düzelteceğini açıkladı.

Android’in yeni sürümü olan Android 8.1 önemli güvenlik yamalarını içerse de kullanıcıların canını sıkan bir takım sorunlar içeriyordu. Android 8.1 ile birlikte gelen sorunla birlikte uygulamalar Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığınızı algılayamıyordu. Kullanıcıların canını sıkan bu durum karşısında Google olaya el attı ve bu sorunu en kısa sürede düzelteceğini açıkladı. Sorunu düzelten ek güncellemenin ne zaman geleceği şimdilik bilinmese de güncellemenin en geç Ocak 2018’de çıkması bekleniyor.

Yedekleme ve Online Müzik Uygulamalarında Sorunlara Neden Oluyordu!

Android 8.1 ile birlikte gelen sorunu tam anlatmak gerekirse bu sorun kullanıcıların sadece VPN bağlantısı kurduğu zaman ortaya çıkıyordu. VPN ağına bağlı olan kullanıcılar uygulamalara girdiklerinde Wi-Fi üzerinden internete bağlandıkları görülmüyordu. Google Fotoğraflar, Dropbox, OneDrive ve Yandex Disk gibi çeşitli yedekleme uygulamaları ile birlikte Spotify, Apple Music ve Dezeer gibi çeşitli online müzik uygulamaları da sizin Wi-Fi ağına bağlı olduğunuz görmediği için içeriklerinizi yedeklemiyor ya da parçalarınızı indirmiyordu.

Android 8.1 kullanıcıları ayrıca işletim sisteminde sadece VPN sorununun olmadığını Wi-Fi bağlantısının da kararlı bir şekilde çalışmadığını dile getiriyor. Andorid 8.1 işletim sisteminde yaşanan bu sorunların ardından Android 8.0 sürümü geçtiklerini forumlarda dile getiren kullanıcılar Google’ın bir an önce yeni güncellemeyi yayınlamasını bekliyor.