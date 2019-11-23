Google Android Güvenlik Ödülleri Programı Milyon Dolarlar Saçıyor

Android sisteminin son derece güvenli olmasını sağlamak amacıyla Google, bir Android Güvenlik Ödülleri (ASR) programı düzenliyor. Bu program, Android sistemindeki önemli güvenlik açıklarını bulan katılımcıları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Şirket bu yıl ödül programını genişletti ve maksimum ödülü 1,5 milyon dolara çıkardı. Google’a göre, bu dört yıllık program şimdi daha iyi ve daha heyecan verici olacak.

Google, katılımcıların raporlarında tam zincirli, uzaktan kod yürütme güvenlik açığı bulundurması gerektiğini söyledi. Bu güvenlik açıklarının da kalıcı olması ve Pixel akıllı telefonlarda bulunan Titan M güvenlik bileşenlerini etkilemesi gerekiyor. Böyle bir keşif 1 milyon dolar ödül alacak. Ayrıca hata, belirli bir Android Geliştirici Programında da etkinse, araştırmacı %50 bonus alacak. Bu, toplam ödülün 1,5 milyon dolar olduğu anlamına geliyor.

Şu anda, en büyük kod yürütme kategorileri aşağıdaki gibi:

Piksel Titan M – 1 milyon dolar

Güvenli Öğe – 250.000 ABD Doları

Güvenilir Uygulama Ortamı – 250.000 ABD Doları

Çekirdek – 250.000 ABD Doları

Ayrıcalıklı Süreç – 100.000 ABD Doları

Öte yandan, katılımcılar Pixel Titan M tarafından korunan yüksek değerli verilerle de karşılaşırlarsa, 500.000 dolara kadar ödül alabilecek. Bu programı bu yıl Google değil, Android düzenliyor. Bunun nedeniyse Google’ın yeterli bütçeye sahip olmaması. Şirket, geçtiğimiz 12 ayda 1,5 milyon dolardan fazla para ödedi.