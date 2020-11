Google, Android İçin VPN Hizmetini Başlattı – İşte Detaylar!

Google, One tarafından Android için yeni bir VPN hizmetinin yakında ABD’ye ve diğer ülkelere geleceğini duyurdu. Kullanıcıları sevindiren bu haber, bugün ortaya çıktı. Arama devi, kullanıcılara en iyisini sunmayı planlıyor.

Bir blog gönderisinde Google, 2 TB ve üzeri Google One planlarına sahip Android kullanıcıları için yeni bir VPN hizmeti sunduğunu söylüyor. Yıllık 99.99 dolar veya ayda 9.99 dolar hizmet bedeliyle bu özellikten yararlanabileceksiniz.

Bu hizmetin, kullanılan tarayıcı veya uygulamadan bağımsız olarak tüm çevrimiçi trafiği şifreleyeceği ve koruyacağı bildiriliyor. Ancak, Google One Uygulamasında yerleşik (şimdilik yalnızca Android) bulunuyor. Yukarıda belirtildiği gibi, kullanıcıların bir Google One Üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Google One hizmetinin yeni VPN’i şu an itibariyle Android ile sınırlı. Ancak önümüzdeki aylarda iOS, macOS, Windows ve diğer ülkelere yayılacak. Daha önce de belirtildiği gibi, önümüzdeki haftalarda ABD’ye sunulacak. Ve Pro oturumları birkaç hafta içinde ABD, İngiltere ve Kanada’da da başlayacak. Türkiye’ye gelmesi için sabırsızlanıyoruz.

Dip Not: Eğer bilmiyorsanız, Google One, daha fazla bulut depolama alanı sağlayan bir abonelik hizmetidir. Her Gmail‘de, kullanıcılar 15 GB ücretsiz depolama alanı sunar. Ancak, yükseltmek istiyorsanız, Google One’a abone olmanız gerekir. VPN hizmeti bu platform aracılığıyla sunulacak.