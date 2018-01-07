Google Android Mesajlar Uygulamasına Memnuniyet Anketi Ekledi

Geçen günlerde bazı Google Pixel 2 XL sahiplerinden “Pixel’i iyileştirmeye yardımcı olmak” için bir dakikalık anket yapma talebi geldiğini söyledik. Ankete girmeye karar verirseniz Pixel 2 XL‘nizle olan memnuniyet düzeyi ve daha önce sahip olduğunuz hangi marka telefon hakkında sorular soruluyor. Anket ekranının altındaki ayarlar sayfasında görünüyordu.

Sonuç olarak Google artık bu anketi Pixel 2 XL sahiplerine sınırlamıyor. Bazı soruların yanıtlanması için bir anket ZTE Axon 7 modeli üzerinde çalışan Android Mesajlar uygulamasında da keşfedildi. Ekranın alt kısmında “Android İletileri Geliştirmeye Yardım Eder Misiniz?” yazan bir kutu vardı. Kullanıcıya isteği görmezden gelme veya ankete katılma seçeneği var. Sorulan sorular Pixel 2 XL‘de bulunan sorulara benzer. Örneğin ilk soru kullanıcının Android Mesajlar ile genel olarak ne kadar memnun olduğunu sormakta.

Anketi Pixel 2 XL telefonunun ve Android Mesajlar uygulamasının yanında başka hangi Google ürünlerinin de yaptığı araştırılıyor. Böyle bir ankete katılmaya davet edildiyseniz, yorumlarınızı aşağıdaki kutuya bırakarak tespit ettiğiniz yeri ve telefon modelini bize bildirin.

Ayrıca, Google tarafından toplanan bilgi, Pixel 2 XL‘nizi daha iyi çalıştıran bazı iyileştirmelere neden olabilir. Eğer bu modele sahip değilseniz de Android Mesajlar uygulamasının kalitesini büyük ölçüde artırabilir. Kısa bir ara verip ankete katılarak yardımcı olmanızı öneririz.