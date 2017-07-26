Google Android O Beta Kullanıcılarını Trolledi

Bugün Google, mobil işletim sisteminin bir sonraki önemli güncellemesi olan Android O‘nun dördüncü ve son geliştirici önizlemesini yayınladı. Ancak, şirket hala Cupcake, Donut, Eclair, FroYo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow ve Nougat‘ın izinden gelecek ismi açıklamadı.

Android 8.0 için hayran tahminleri Oreo ve Oatmeal Cookie‘yi (Yulafezmesi Kurabiyesi) içeriyor, ancak bugünkü yapıdaki bir Easter Egg, tamamen farklı bir şeyler öneriyor: Octopus (Ahtapot). Easter Egg, Ayarlar -> Sistem -> Telefon hakkında -> Android sürümü‘ne giderek bulunabilir ve ‘O’ logosunu gördüğünüzde ahtapot görünene kadar basılı tutun.

Bunun en belirgin açıklaması Google’ın basitçe beta kullanıcılarını trollemesi ve bu da şirket için anormal bir davranış değil. Çünkü ahtapot bir tatlı değil.

Açık bir ifadeyle, bir ahtapotun sekiz kolu var, bu yüzden şirketin Android 8.0 Ahtapot olarak adlandırabileceğine inanılabilinir.

Olası bir başka açıklama, firmanın tatlı isimleri konusunu diğer gıdalar veya hayvanlar lehine terk etmesi olabilir. Belki ekip sadece ahtapot yemekten hoşlanıyor ya da belki de bu konuda çok fazla düşünüyoruz.

Geçen yıl Google, Haziran ayında Android 7.0 Nougat‘ın adını duyurmasına rağmen, Marshmallow, bir önceki yılın Ağustos ayı ortasına kadar teyit edilmemişti. Şirket yakında resmi bir duyuru yapabilir.