Google Android Pay Amerika'da 80 Banka ile Anlaştı: Ne Zaman Türkiye'de Olacak?

Google Amerika’daki mobil ödeme hizmeti Android Pay‘in kapsamı konusunda harikalar yaratıyor. Raporlarımızı takip ettiğimizde Android Pay‘in ABD’de yüzlerce bankayı desteklediğini öğreniyoruz ve o kadar uzak olmayan bir gelecekte daha da artacak gibi görünüyor.

Bugün Google Android ödeme hizmetini destekleyen 80 banka listesini yayınladı.

Bunlardan bazıları:

Act 1 Federal Kredi Birliği, Adirondack Trust Company, AllWealth Federal Kredi Birliği, American Bank & Trust Company, Armstrong Bank, Atlanta Kredi Birliği, Avadian Kredi Birliği, Bank of Lafayette, Bofi Federal Bankası, Bradford Ulusal Bankası, Campco FCU ve CedarStone Bankası.

Kullanmakta olduğunuz banka Google tarafından yayınlanan listede bulunmuyor. Çünkü Google Türkiye’de bu hizmeti henüz sunamadı.

Google Android Pay‘ın ABD’deki kapsamını oldukça arttırıyor. Her güncellemede yeni bankalar ekleyen Google, güvenli ödeme uygulaması tekeline sahip olmakta kararlı gibi duruyor.

Ülkemize ilerleyen aylarda tahminen ilkbaharda gelmesini beklediğimiz Google Pay bakalım Türkiye’de hangi bankalar ile anlaşacak.

Halihazırda cepbank uygulamalarının çok popüler olduğu ülkemizde Google bu sistemi kullanıcılarına beğendirebilecek mi? Yoksa bankalar sistemi görmezden gelerek kendi geliştirdikleri ve çok yol katettikleri cepbank uygulamaları ile mi devam edecekler?