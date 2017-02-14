Google Android Pay’a 9 Banka Daha Eklendi

Google’ın finansal hizmeti, erişimini hızla artırıyor. Son zamanlarda Android Pay, Polonya ve Yeni Zelanda‘da sunuldu.

Şirket, şimdi Android Pay‘ı destekleyen finansal kuruluşlar listesine 9 küçük bankanın eklendiğini açıkladı. Bankalar aşağıda listelenmiştir:

First American Bank

First Interstate Bank

Gruver State Bank

NBKC Bank

Norway Savings Bank

Ollo

River Valley Community Bank

Timberland Bank

Trustco Bank

Bu bankalardan herhangi birinde bir bankacılık ürününüz varsa, ürünü Android Pay‘a ekleyebilmelisiniz. Ardından, hizmetin harekete geçirilmesi için daha zor olan kısım geliyor – NFC’yi destekleyen POS terminalleri bulunan mağazalar bulun ve alışveriş yapın.

Bu cihazın bulunduğu alışveriş mağazaları da sürekli artıyor. İlk bakışta zor gibi gelse de gelişen teknolojiyi takip eden mağazalar kullanmaya başladı bile.

Türkiye’de ise Android Pay’i ne zaman kullanırız net bi tarih yok ama epey beklememiz gerekecektir.