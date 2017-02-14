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Google Android Pay’a 9 Banka Daha Eklendi

Cepkolik » Akıllı Telefon » Google Android Pay’a 9 Banka Daha Eklendi
14-02-2017
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Google’ın finansal hizmeti, erişimini hızla artırıyor. Son zamanlarda Android Pay, Polonya ve Yeni Zelanda‘da sunuldu.

Şirket, şimdi Android Pay‘ı destekleyen finansal kuruluşlar listesine 9 küçük bankanın eklendiğini açıkladı. Bankalar aşağıda listelenmiştir:

  • First American Bank
  • First Interstate Bank
  • Gruver State Bank
  • NBKC Bank
  • Norway Savings Bank
  • Ollo
  • River Valley Community Bank
  • Timberland Bank
  • Trustco Bank

Bu bankalardan herhangi birinde bir bankacılık ürününüz varsa, ürünü Android Pay‘a ekleyebilmelisiniz. Ardından, hizmetin harekete geçirilmesi için daha zor olan kısım geliyor – NFC’yi destekleyen POS terminalleri bulunan mağazalar bulun ve alışveriş yapın.

Bu cihazın bulunduğu alışveriş mağazaları da sürekli artıyor. İlk bakışta zor gibi gelse de gelişen teknolojiyi takip eden mağazalar kullanmaya başladı bile.

Türkiye’de ise Android Pay’i ne zaman kullanırız net bi tarih yok ama epey beklememiz gerekecektir.

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