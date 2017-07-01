Google, Android Things Konsolu Önizlemesini Yayınladı

Google, eskiden Project Brillo olarak bilinen Android Things‘i geçen yılın sonlarına doğru The Internet of Things (IoT) OS olarak duyurdu. Android Things ile Google, geliştiricilerin bağlı cihazlarla yeni deneyimler yaratmalarını ve Windows 10 IoT Çekirdeği’ne rekabet ortamı sunmalarını kolaylaştırıyor.

İlk önizlemenin yayınlanmasından bu yana Google, sık sık Google Asistan SDK’sı desteği de dahil olmak üzere yeni özellikler ve donanımlar ekledi. Şimdi, şirket Android Things Console‘un önizlemesini açıkladı.

Android Things Console, geliştiricileri IoT cihazlarında çalışan yazılımları kolayca yönetmelerine izin vererek, belirli uygulamalar ve işletim sistemi için kablosuz olarak (OTA) güncellemeler ve fabrika görüntüleri oluşturmalarını sağlayarak kolaylaştırıyor.

Geliştiriciler, ürün oluşturma ve yapılandırma açısından, ürünlerini adlandırıp açıklamalı, cihazın dayandığı System-on-Module (SoM) türünü seçmeli ve OEM bölüm boyutunu seçmelidir.

Google, boş bir paketle varsayılan bir görüntü oluşturan bir “Yapı Konfigürasyonu Yarat” seçeneği ile fabrika görüntülerinin oluşturulmasını da geliştirdi. Bu görüntü daha sonra IoT cihazına aktarılabilir, böylece gelişme, bir yanal yüklemeli APK üzerinden başlayabilir. Şirket ayrıca şunları söylüyor:

Daha sonra, ürününüzdeki tüm aygıtlara dağıtmak istediğiniz bir uygulamayı hazırladıktan sonra konsola bir paket yükleyebilirsiniz. Bu paket, bir ana APK dosyası, kullanıcı alanı sürücülerini bir APK’da bir hizmet olarak ve ana APK tarafından başlatılan ek APK’ları içeren bir ZIP dosyasıdır. Açılış sırasında görüntülenen bootanimation.zip dosyası da desteklenir. Yüklenen paket ZIP dosyası daha sonra cihazlara dağıtılabilen eksiksiz bir sistem görüntüsü üretmek için kullanılır.

Ayrıca, Google, OTA güncelleme sistemini de geliştirdi. Geliştiriciler, yazılım güncellemelerini tek bir tuşa basarak cihazlarına aktarabilecekler. Güncelleme geçerli ise, cihaz yeniden başlatıldığında etkinleştirilecektir. Öte yandan, güncelleme hatalıysa, cihaz önceki konfigürasyonuna geri dönülür. Ayrıca geliştiriciler, cihazlarını güncellemek isteyip istemediklerine karar vermek için yaklaşmakta olan Android Things sürümlerini önceden test edebilecek.

Gelecekteki güncellemeleri (örneğin, yaklaşmakta olan Geliştirici Önizlemesi 5 gibi) almak için cihazların Android Things Console’dan indirilen bir sistem görüntüsünü çalıştırması gerektiğini unutmamak gerekir. Google, Android Things Console önizlemesini daha da geliştirmeye yönelik çalışıyor. Geliştiricilerin ilgili belgeleri görüntülemeleri, yeni özellikler talep etmeleri ve hata raporları hazırlamaları öneriliyor.