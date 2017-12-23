Akıllı telefon ve tablet pazarının etkili isimlerinden birisi olmak isteyen Google, Apple’da önemli işlere imza atan işlemci tasarımcısı John Bruno’yu bünyesine kattı.

Geçtiğimiz yıl Pixel adıyla kendi akıllı telefonunu üreten ve sonrasında HTC’yi satın alarak elini daha da güçlendiren Google’ın bir süredir kendi işlemcisini geliştirmek için çalıştığı iddia edilmişti. Google’ın yeni işlemcisinin detayları merak edilirken Google en büyük rakiplerinden birisi olan Apple’ın önemli işlemci tasarımcılarından John Bruno’yu bünyesine katarak işlemci alanında önemli bir adım atmış oldu.

John Bruno Daha Önce AMD Ve Apple’da Çalışmıştı!

Apple’ın iPhone ve iPad modellerine güç veren A serisi işlemcilerini tasarlayan ekipten olan John Bruno artık Google çatısı altında çalışmalarını sürdürecek. Apple’da çalıştığı esnada önemli işlere imza atmış olan John Bruno daha öncesinde AMD bünyesinde de çalışmıştı.

Google Kendi İşlemcisini Geliştiriyor!

Google’ın geliştirdiği işlemcinin tasarımıyla ilgilenmesi beklenen John Bruno ayrıca rakiplerinin ürettiği işlemcileri de analiz edecek. Google’ın kendi akıllı telefon olan Google Pixel’de sadece görüntüleme çipi olan Pixel Visual Core ile yetinmek istemeyen Google yeni Pixel modellerinde kendi işlemcilerini kullanmak istedi uzun süredir bilinen bir gerçekti.

Bruno’nun Google’da işe başlamasıyla birlikte Google’ın kendi işlemcisini geliştirmekte olduğu tam manasıyla kesinleşti. Android işletim sistemiyle birlikte Apple’ın iOS işletim sistemine rakip olan Google görünüşe göre işlemci alanında da Apple’a rakip olacak.