Google Arama Motoru Artık Daha Zeki!

İnternetle ilgili hemen her konuda imdadımıza yetişen Google arama motoru, sürekli yenilenmeye devam ediyor. Yeni bir şeyler ararken veya herhangi bir soruyu cevaplarken Google Arama, dünyadaki en yaygın kullanılan araçlardan biridir. Bu nedenle şirket hizmetini daha da iyileştirmek için hazırlanıyor.

Google, arama motorunun normal soruları anlayabilecek şekilde yapay zekaya zaten sahip. Yeni güncelleme ile sorularınızı anlamak için, kelimeleri ilişkilendirebilecek yeni bir makine öğrenme teknolojisine katkıda bulunacak.

Google’ın yakında aramaya uygulayacağı teknoloji bir yıl boyunca test ediliyor. Kısacası, bir cümlede bulunan bütün kelimeleri cevapla ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır. Önce ve sonra gelen kelimeyi analiz ederken, bu mekanizma sorunun tam anlamını anladığından emin olmak ve buna dayanarak cevaplar önermek istiyor.

Kısaca hatırlatmak gerekirse, Google Arama daha çok rasgele sıralanmış kelimeleri, arama sonuçları içerisindeki yazılarda arar. Bu, istenen sonuçları almak için anlamlı bir cümle kurmanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

Şimdi ise sadece aramanız için en önemli olan kelimeleri yazın, aradığınız bilgiyi alacaksınız. Yeni motor öğrenme sistemi ile bütün sorularınıza daha doğru yanıtları bulmak mümkün olacak. Kısacası tam cümle tanıma ile sonuçların daha da iyi olabileceği umulmaktadır.