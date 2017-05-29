Google, arama sonuçlarını kişiselleştirmek için yeni sekme ekliyor

Mobil cihazınızdaki veya masaüstü bilgisayarınızdaki tarayıcıdan bir Google Araması yapın; arama konunuzla alakalı kişisel sonuçları göstermek için Google Fotoğraflar, Takvim ve Gmail aracılığıyla tarama yapacak yeni bir Kişisel sekmesi bulacaksınız. Google zaten bunu bir dereceye kadar yaptı. “Köpekler” araması yapın ve Google Fotoğraflar‘da oturan sevimli hayvanlarınızın resimleri görünebilir. Ancak, her arama yaptığınızda bu ortaya çıkmaz.

Ancak şimdi, kendi Google Fotoğraflar, Takvim ve Gmail hesaplarınızın altında bir Google Aramasında neyin göründüğünü görmek istediğinizde, arama çubuğunun altındaki menüde bulunan Diğer seçeneğini tıklayın. Üzerine tıklayın, sahip olduğunuz Fotoğraflar, Gmail ve Takvim kayıtlarının arama konusuyla alakalı olduğunu göreceksiniz.

Sonuçlar “Yalnızca siz bu sonuçları görebilirsiniz” şeklinde etiketlenmiştir; bu, başka hiçbir kişiye değil size gösterilmediği anlamına gelir. Reklamlar yine de kişisel girişlerin alt kısmında görünür. Ve evet, başka bir şey var. Bu yeni özellik şu anda Google’ın iOS veya Android uygulamasından kullanılamaz. Android ile çalışan bir cihaz kullanıyorsanız, Google Arama web sitesine erişmek için mobil tarayıcıyı kullanmanız gerekecek.