Google Asistan Artık 5000'den Fazla Cihazı Kontrol Edebiliyor!

Ocak ayında Google Asistan‘ın yalnızca yaklaşık 1.500 üçüncü taraf cihazı desteklediği açıklanmıştır. Ancak bu sayının o tarihten bu yana 5000’e yükseldiğini şirket kısa bir süre önce yayınlanan bir blog yayınında duyurdu. Duyuru Google’ın yaklaşan yıllık I / O konferansına liderlik eden bir otomatik akıllı evin nasıl oluşturulacağına dair bir yayının parçası olarak yapıldı.

ADT, First Alert, Vivint Smart Home ve diğerlerine bağlı kapı zilleri ve kameralar gibi üçüncü taraf hizmet ve ürünlerine gelen bir dizi yerel entegrasyonu Google konferansta resmen duyurdu. Şimdiye kadar yalnızca Nest Secure uygun Google Asistan entegrasyonundan yararlandı ancak bu yılın ilerleyen aylarında daha fazla marka katılabilecektir. Google Asistan‘ın üçüncü taraf entegrasyonları açısından Amazon Alexa’nın gerisinde kaldığından dolayı Google Home kullanıcıları için iyi bir haber. Karşılaştırma açısından bakarsak Alexa şu anda 2.000 üreticiden 12.000 cihazı kontrol edebiliyor.

Google, akıllı hoparlör oyununa biraz geç kaldı ve Amazon neredeyse iki yıldır onun üzerinde duruyor. İki yıllık rekabet Google’ın Amazon’un Echo Show ve Fire TV’den YouTube’a erişimini engellediği geçen yıl daha da derinleşti. İnternet arama devi, Amazon’un Nest akıllı ev ürünlerini taşımayı kasten durdurduğunu iddia ederek bu hareketi haklı çıkardı.