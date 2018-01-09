Google Asistan Çok Yakında Akıllı Ekranlarda

Google, Google Asistan‘ın yakında akıllı ekranlarda olacağını duyurdu. Bir blog yazısında şirket; JBL, Lenovo, LG ve Sony gibi şirketlerin bu yıl bu tür ürünleri piyasaya çıkardığını doğruladı.

YouTube‘daki videoları izlemek, Google Duo ile görüntülü görüşme yapmak, Google Fotoğraflar‘dan fotoğraf bulmak ve hatta en sevdiğiniz içerik hakkında öneriler almak için akıllı ekranlarınızda Google Asistan özelliğini kullanabilirsiniz.

Akıllı ekranlardaki bu asistan şirketin IoT platformu olan Android Things tarafından desteklenmektedir.

Lenovo firması Lenovo Akıllı Ekran olarak adlandırılan böyle bir aygıtı zaten duyurdu. Şirketin SDA 624 SoC tabanlı Qualcomm Home Hub Platformu ile güçlendirilmiş olan bu ürünü tam HD dokunmatik ekrana sahiptir.

Cihaz hem 8 inç hem de 10 inç modellerde ve iki renkte mevcut: Yumuşak Gri ve Doğal Bambu. Fiyatlandırmaya gelince 8 inçlik model 199.99 dolarlık bir etiket taşırken, 10 inç olan 249.99 dolar fiyat etiketini üstünde taşımaktadır.