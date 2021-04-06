Google Asistan’a Eklenen Sürüş Modu, Artık Daha Fazla Ülkede!

Sürüş Modu özelliği 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürüldü. Birleşik Krallık’ta halihazırda çalışan özellik, diğer devletler için de kullanıma sunulacak.

Daha önce, özelliğin resmi destek sayfası, özelliğin yalnızca ABD’de İngilizce olarak sunulduğunu belirtiyordu. Bu, bazı özelliklerin “tüm dillerde veya ülkelerde mevcut olmadığı” şeklinde güncellendi. Bu, belirtilmemiş olmasına rağmen, özelliğin yakında küresel olarak kullanıma sunulacağını düşündürüyor.

Google Asistan Sürüş Modu, direksiyonda oturan kullanıcıların uyumlu Android akıllı telefonlarında sesli bildirimleri dinlemelerine, arama yapmalarına veya almalarına ve seslerini kullanarak mesaj göndermelerine yardımcı oluyor.

Bu özellik, daha önce Android akıllı telefonlarda bulunan Otomatik modun yerini alıyor. Kullanıcı yalnızca sesli bir komutla birçok etkinliği gerçekleştirebildiğinden, sürüş sırasında güvenliği sağlamak için geliştirilmiş.

Bu özellik, minimum 4.0GB RAM ile birlikte Android 9.0 işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla uyumlu. Maalesef sürüş modu özelliği manzara modunda çalışmayacak. Bu nedenle, kullanıcının Google Asistan Sürüş Modu’nu etkinleştirmeden önce akıllı telefonunun portre modunda olduğundan emin olması gerekiyor.