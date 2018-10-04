Giderek daha da kendini geliştiren Google Asistan, telefonlara yeni özellikler katmaya devam ediyor. Yeni özelllikleri sayesinde kullanıcıların işlerini daha da kolaylaştıracağa benziyor. Google tarafında geliştirilen Google Asistan‘ın yeni özelliklerinden birisi tek dokunuşla işlem yapmanızı sağlayarak hızlı bir şekilde telefon kullanma deneyimi sunacaktır.

Örnek verecek olursak Google Asistan’a eğer telefonun parlaklığını kısmasını söylerseniz kendini başlatacak ve ekranı bildirim panelini aşağı kaydıracaktır. Buradan size uygun ayarları yapmanıza izin verecektir. Eğer birşeylerin fotoğraflarını görmek isterseniz, sizlere hızlı bir bağlantıda onun önizlemesini gösterecektir. Yeni güncellemesi sayesinde internete bağlanmanıza gerek kalmadan Fotoğraflar uygulamasını açacaktır.

Google Asistan’ın Yeni Özellikleri

İlk bakışta daha kolay olan daha büyük görseller

Akıllı ev cihazlarınızı yönetmek için yeni ayarlamalar. Ev ses sistemini ve aydınlatma sistemini ayarlamak için yeni eklentiler.

için yeni ayarlamalar. Ev ses sistemini ve aydınlatma sistemini ayarlamak için yeni eklentiler. Etkileşimli mesajlaşma arayüzü sayesinde Asistan ile oluşturduğunuz sesli olarak yazdığınız mesajları düzenlemek için tek dokunuş özelliği.

arayüzü sayesinde Asistan ile oluşturduğunuz sesli olarak yazdığınız mesajları düzenlemek için tek dokunuş özelliği. Android’de Google Asistan’ı açın ve Genel Bakış ile özet akışı nızı görmek için yukarı kaydırın.

nızı görmek için yukarı kaydırın. Geliştiriciler artık telefonlarının dokunmatik ekranında Asistan uygulamasını kullanabilecek araçlara sahip. Starbucks‘ın menüsünün küçük resimleri var, Food Network‘ün yemek tariflerinde daha büyük resimleri var ve FitStar ise GIF sağlayıcılığı görevini yapıyor.

Yapacağınız aktiviteleri hemen yapmak veya ses ile hızlı bir arama yapmak için Google Asistan‘ı kullanabilirsiniz. Ancak her zaman dokunuşun konuşmaktan ve cevap beklemekten daha hızlı olduğu bir zaman vardır. Bu haberin yayınlanması güncellemenin kısa sürede sunulup sunulmayacağını belirtmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde iOS ve Android’de kullanıma sunulacağı varsayılıyor.