Google Assistant Artık Akıllı Ev Cihazlarını da Kontrol Edebiliyor

Google, şirketin akıllı telefon üzerinde çalışan dijital asistanı olan Google Assistant‘ı sürekli geliştirmeye çalışıyor. Şirket, şimdi, “Home Control” adı verilen ve Philips Hue, Honeywell, Belkin’s WeMo, Nest ve Samsung SmartThings gibi akıllı ev cihazlarını kontrol etmesini sağlayan yeni bir özelliği Google, dijital asistanına yeni bir güncelleştirme ile ekledi.

Bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla, Google Home cihazına 129 dolarlık yatırım yapmanız gerekmiyor. Home Control, tüm cihazları tek bir yerden kontrol etme yeteneğini getirerek her bir cihaz için ayrı ayrı uygulamaları ayrı ayrı yönetme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Dahası, kullanıcılar akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için sesli komutlar da verebiliyorlar.

Home Control’e manüel olarak yalnızca Google Assistant‘ın ayarlarına girerek ve “Home Control” düğmesine dokunarak erişebiliyorsunuz. Bu, senkronize edilen cihazların bir listesini görüntüyor – alttaki “+” sembolü kullanılarak daha fazla cihaz eklenebiliyor.

Şu anda, yalnızca Pixel ve Pixel XL sahipleri bu özelliği kullanabiliyor. Fakat gelecekte Google’ın dijital asistanını daha fazla cihaza sunma planları ile bir çok akıllı telefon ile akıllı ev cihazları kontrol edilebilecek.