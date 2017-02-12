Google Assistant Bütün Android Cihazları İçin Yayınlanabilir

Büyük olasılıkla Pixel serisinin dışında yeni Android cihazlarda Google Assistant‘ı görebileceğiz, ancak ne zaman … ve sahip olduğunuz cihaz ne durumda? AI yardımcıları sandığınızdan daha önce gelebilir. Google, yanlışlıkla beta test kullanıcılarına Pixel dışı donanımlarda Asistan desteğini sağlayan Android arama uygulamasından bir alfa sürümü gönderdi. Herkes için çalışmıyor, ancak Nexus 6P‘den Alcatel’in Idol 4S‘ye kadar her türlü cihazı kullanan insanlar uygulamanın başarılı olduğunu söylüyor. Yazılımda, daha önce Asistana sahip olmayan kişilere açık bir şekilde tanıtılan tanıtıcı mesajlar var, dolayısıyla kaza sonucu dahil edilmedi.

Alfa ayrıca, son aramaları, daha önce bahsedilen ödemeleri destekleyen ve sayfaları optimize eden bir veri tasarrufu sağlayan Lite modunu tekrar gözden geçiren bir çok güncelleme içermekte.

Uygulama beta aşamasındayken, stabil olarak yayınlanması biraz zaman alacaktır. Güvenilir bir şekilde kullanabileceğiniz bir sürümü indirmek için haftalar hatta aylarca beklemeniz gerekebilir. Bununla birlikte, Asistan desteğinin alfa bile olsa bir güncellemede ortaya çıkması önemli. Bu Google’ın oldukça hızlı bir şekilde asistan uygulamasını diğer cihazlarda da kullanıma sunmak istediğini gösterir.