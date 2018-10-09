Google Bu Geceki Etkinlikte Bir Sürpriz Yaşanabileceğini İma Ediyor

Google‘ın yeni telefonu Pixel 3 XL daha önce benzeri görülmemiş sayıda ve şaşırtıcı ayrıntıda sızan bilgilerle karşımıza çıktı. Bugün insanlar her şeyi gördüklerini düşündükleri için kendilerini oldukça emin hissediyorlar. Yine de Google, “Yani siz her şeyi biliyorsunuz…” diye bir video yayınladı.

So you think you know… Tune in tomorrow to see for yourself. https://t.co/4zTwRXcn1x #madebygoogle pic.twitter.com/3IO3xaMaP8 — Made by Google (@madebygoogle) October 8, 2018

Pixel 3 XL’nin çeşitli video ve fotoğraf incelemeleri şu sonuca varıyor:

Bir duman perdesi arasında gizlenmiş olabilir miydi? Ve Google’ın elinde koz mu vardı? Kesinlik derecesinde bildiğimizi iddia ediyoruz. Google Pixel 3 ve 3 XL‘yi yayınlayacak, Best Buy zaten bir Chromecast 3‘ü sattı ve yeni bir Chrome OS tabletinin satışa sunulması da oldukça olasıdır.

Başka ne olabilir ki? Google hayranlarının tam ekranın ve oldukça büyük boyuttaki çerçevenin bulunmadığı bir Pixel Ultra’yı seveceğinden eminler. Bir Piksel Mini söylentisi de bir süredir etrafta dolaşıyordu. Pixel Watch söylentisi ise Google tarafından daha da açık bir şekilde öldürüldü.

Kesin olarak öğrenmenin tek bir yolu var. Canlı akışı takip edin (yakında yayınlanacak bir gönderi yapacağız). Nefesimizi bir Pixel Ultra için tutmuyoruz, bu da bizleri hayal kırıklığına uğratıyordu.