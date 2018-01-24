Google Chrome 64 Yayınlandı

Google bugün mobil tarayıcıya daha fazla iyileştirme sağlayan Chrome 64‘ü kullanıma sunuyor.

Chrome 64 tarayıcının önceki sürümlerinden daha iyi bir yönü var: reklamların ağır olduğu sitelerde kullanıcının izni olmadan yeni pencereler veya sekmeler açmasını engelliyor.

Ayrıca güncellenmiş tarayıcı kullanıcıların bir web sitesinin sesini tamamen kapatmasını sağlayan yeni bir ayar içeriyor. Buna Ayarlar / Site ayarları menüsünden erişebilirsiniz. Ancak bunu sessizleştirmek istediğiniz her web sitesi için yapmanız gerekir.

Chrome‘u ​​az kullananlar için Google tarayıcı özelliklerinin birçoğu yeniden konumlandırıldığından arayüz düzenini anlamalarını kolaylaştıran bir kılavuz da ekledi. Chrome‘un yeni sürümünün aşamalı olarak yayınlandığını unutmayın; bu nedenle, herkes için Google Play Store‘da görünmesi birkaç hafta sürebilir.