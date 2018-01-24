Google Chrome 64 Yayınlandı

Google bugün mobil tarayıcıya daha fazla iyileştirme sağlayan Chrome 64‘ü kullanıma sunuyor.
Chrome 64 tarayıcının önceki sürümlerinden daha iyi bir yönü var: reklamların ağır olduğu sitelerde kullanıcının izni olmadan yeni pencereler veya sekmeler açmasını engelliyor.
Ayrıca güncellenmiş tarayıcı kullanıcıların bir web sitesinin sesini tamamen kapatmasını sağlayan yeni bir ayar içeriyor. Buna Ayarlar / Site ayarları menüsünden erişebilirsiniz. Ancak bunu sessizleştirmek istediğiniz her web sitesi için yapmanız gerekir.
Chrome‘u az kullananlar için Google tarayıcı özelliklerinin birçoğu yeniden konumlandırıldığından arayüz düzenini anlamalarını kolaylaştıran bir kılavuz da ekledi. Chrome‘un yeni sürümünün aşamalı olarak yayınlandığını unutmayın; bu nedenle, herkes için Google Play Store‘da görünmesi birkaç hafta sürebilir.