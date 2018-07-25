İnternet tarayıcısı yarışında, lider konumda olduğunu bildiğimiz Google, yeni düzenlemelerle beraber internet dünyasının tek adresi olma niyetinde gibi duruyor. Öyle ki Google Chrome tarayıcı sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve firma attığı adımlarla beraber internet dünyasındaki eğilimlerini değiştiriyor. Bu yönde kararlar aldığını bildiğimiz Google’ın son olarak Google Chrome 68 güncellemesiyle beraber çok önemli değişikliklere gideceği konusunda bilgiler verilmişti.

Dün yapılan bir açıklamayla beraber Google Chrome 68 sürümü duyuruldu ve beklenen o değişiklikleri görme fırsatını elde etmiş olduk. Hemen yeni güncellemenin detaylarından ve getirdiği değişikliklerden söz edelim.

Google Chrome 68 Neler Değiştirdi?

Yeni güncellemeyle beraber tarayıcının ilk değişikliği HTTP sisteminde oldu. Aslında Google’ın bu konuda önemli açıklamalar yaptığını biliyoruz. İnternet devi, daha önce yaptığı açıklamalarda SSL kullanımı yapılmayan HTTP bağlantılı web sitelerini güvenli değil olarak göstermeye başlayacağını belirtmişti. Firma tarafından yapılan bu açıklama sonrasında HTTPS bağlantılarının gerekli olacağı konusunda da bilgiler almıştık.

İlk olarak Şubat ayında yapılan açıklama sonrasında HTTPS bağlantısı kullanmayan, yani SSL sertifikası bulunmayan sitelerin güvenli değil olarak işaretlendiğini görmüştük. Google Chrome 68 güncellemesinden sonra ise artık HTTP bağlantısı kullanacak olan siteler için güvenlik uyarısı mesajları gösterilecek. Daha önce gizli mod üzerinden görüntülenen SSL sertifikasız sitelerinde artık uyarı ile gösterileceği konusunda bilgiler verildi.

Kısacası Google Chrome 68 sürümüyle beraber HTTPS bir zorunluluk haline gelecek. Tabii ki güncelleme sonrasında gelen tek değişiklik bu değil. Bunun dışında bazı önemli değişikliklerde geliyor. Özellikle gölge reklam sistemi olarak gösterilen iframe reklam yöntemleri için önemli değişiklikler yapılmış durumda.

Artık sitelerin anasayfada doğrudan bu gölge reklam yönlendirmeleri yapmaları engellenecek. Genel düzenlemeler ve güvenlik önlemlerini de iyileştiren tarayıcı güncellemesi, uzun süredir beklenen RAM tüketim düzenlemesini de getirmiş gibi gözüküyor. Hem daha güvenli hem de daha performanslı bir tarayıcı sunulmasını sağlayacağı belirtilen Google Chrome 68 sürümünün şu an yüklenebilir durumda olduğunu da ekleyelim. Tarayıcınızın “hakkında” menüsünü ziyaret ederek, güncellemeyi yapmanız mümkün.