Otomatik oynatılan videolar, özellikle günümüzde birçok açık sekme olduğunda veya sesin nereden geldiğini bulamıyorsanız, çevrimiçi olarak olabilecek en can sıkıcı şeylerden biridir. Google bu sorunu zaten kabul etti ve bunu Chrome tarayıcısında oynamaktan videoları otomatik olarak bloke ederek düzeltmeye çalıştı.

Ancak şirketin bu cephedeki çabalarının bitmediği anlaşılıyor ve şimdi de bu konudaki gelişmeler açıklandı. Bir blog yayınında, Google‘ın artık otomatik oynatılan videoların nerede engelleneceğini ve kullanıcının bu durumun gerçekleşmesini isteyip istemeyeceğini belirlemek için tarama geçmişinize ve alışkanlıklarınıza bakacağını söyledi.

Şirket, özelliğin nasıl çalıştığının ayrıntılarını açıkladı:

Chrome bunu tercihlerinizi öğrenerek yapar. Göz atma geçmişiniz yoksa, Chrome, en fazla ziyaretçi yüzdesinin sesle medya oynattığını gördüğümüz 1000’den fazla sitenin otomatik oynatılmasına izin verir. Web’e göz atarken, Chrome’un öğrenmeye başlar ve bu sayede ziyaretlerin çoğunda sesle medya oynattığınız sitelerde otomatik oynatmayı etkinleştirdiği ve bu listeyi devre dışı bıraktığınız sitelerde devre dışı bırakıldığı için listeyi sürekli yeniler. Bu şekilde, Chrome size kişiselleştirilmiş, tahmin edilebilir bir göz atma deneyimi sunar.

Yeni duyurulan iyileştirmeler daha kullanışlı olsa da, kullanıcılar Chrome‘un tarama alışkanlıklarını kullanabilmelerini sağlamak konusunda şüpheleri olabilir. Geliştirmeler zaten Chrome tarayıcısında bir güncelleme olarak yayınlanmakta. Bu nedenle, ilgilenen kullanıcılar henüz yapmadıkları güncellemeleri kontrol etmeliler.