Google Chrome Çirkin Reklamları Engellemeye Başlayacak

İnternette dolaşmak Google Chrome tarayıcısı kullanıcıları için çok daha keyifli bir deneyim haline gelecek. VentureBeat’e göre, Google önceden ufak tüyolar verdiği reklam engelleyicisinin 15 Şubat 2018‘de piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Bu tabiki tüm reklamlar için geçerli değil. Daha İyi Reklamlar Koalisyonu (Coalition for Better Ads) tarafından özetlendiği gibi yalnızca ara sıra çıldırtıcı bir hale sokan reklamlar için geçerli. Sanırım bu reklamları tahmin edebilirsiniz. Bunlara otomatik olarak ses yayını başlatan video tabanlı reklamlar, tüm ekranı kuşatan reklamlar ve geri sayımı sürdürmeden içeriği görmenize izin vermeyen reklamlar dahil edilmiş.

Google‘ın belirttiği gibi site sahiplerine ve reklam verenlere reklamları derhal kapatmayı değil hazırlanmak için bir fırsat vermesi amaçlandı. Site sahipleri ayrıca, sitelerinin etkilenip etkilenmediklerini bildiren bir Reklam Deneyimi Raporu da alabilecekler.