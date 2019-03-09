Google Chrome Emoji Panelini Nasıl Etkinleştirebilirsiniz?

Chrome emoji paneli nasıl etkinleştirilir? Emoji paneli nasıl kullanılır? Resimli anlatım ile bunu öğrenmek isterseniz, sizler için küçük bir rehber hazırladık. Doğrudan emoji kullanımı yapabilmeniz için en iyi yolu oluşturduk.

Ram kullanımını göz ardı edersek, şüphesiz en hızlı tarayıcı Chrome’dur. Evet, bazen sistemi aşırı derecede zorlar, ancak hız istiyorsanız en iyi seçenektir. Dünyanın en çok kullanılan tarayıcılarından birisi olarak sürekli güncellemeler ile yeni yenilikler ekleniyor.

Bu yazımızda da birçoğumuzun bilmediği ancak etkin birşekilde kullanılabilecek olan güzel bir güncelleme üzerine yardımcı olacağız – emoji paneli. Chrome emoji panelin etkinleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Chrome Emoji Paneli Etkinleştirme

İlk olarak yeni bir sekme açın ve URL kısmına;

chrome://flags

yazın. Sonrasında açılan ekrana Emoji yazın ve Emoji Context Menu kısmını bulun. Buradaki işlem Windows, Linux ve macOS için de kullanılabilir.

Açılan menüde Default kısmını Enabled yapın. Artık Chrome içerisinde sağ tuşa tıklayarak emoji paneline ulaşmak mümkün olacak. Daha sonrasında Chrome’u yeniden başlatarak, metin giriş yerlerinde sağ tuşa tıkladığınızda en üstte Emoji ibaresini görebileceksiniz.

Windows 10‘da, emoji paneline doğrudan ulaşmak için Windows + nokta (.) kısayolunu kullanabilirsiniz. Emojiler, kelimelerle söylenemeyen düşüncelerimizi ortaya çıkarmanın harika bir yoludur. Bu nedenle emojilerin çeşitliliği artıyor ve destekleri daha fazla platforma ekleniyor. 😎