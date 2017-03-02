Google Chrome, MacOS Kullanıcılarını Zararlı Yazılımlardan Koruyacak

Google, Safe Browsing (Güvenli Tarama) programının bir parçası olarak, Chrome tarayıcısının macOS kullanıcılarını korumaya yönelik iyileştirmeleri duyurdu.

31 Mart’tan itibaren çevrimiçi kullanıcıları istenmeyen yazılımlardan ve kötü amaçlı yazılımlardan korumak için potansiyel olarak tehlikeli web sitelerine gittiğinde veya tehlikeli dosyaları indirmeye çalıştıklarında sistem tarafından oluşturulan uyarı mesajı görmeye başlayabilirler.

Google’ın blog yayınına göre, Safe Browsing girişimi, istenmeyen reklam enjeksiyonunun yanı sıra başlangıç ​​sayfası, ana sayfa ve varsayılan arama motoru gibi Chrome kullanıcı ayarlarını değiştirmeyi içeren iki tarama deneyimini kötüye kullanım üzerine odaklanmış. Şirketin yazısında “Kullanıcılar, tarama deneyiminin tam kontrolünü hak ediyor ve İstenmeyen Yazılım Politikası ihlalleri bu tecrübeyi incitiyor” dedi.

Ayrıca, yeni “Mac için Chrome Ayarları API’si“, geliştiricilere, kullanıcıların tarayıcı ayarlarını kontrol etmesine yardımcı olacak araçlar sunmakta. Safe Browsing, Google’ın sosyal mühendislik saldırılarını çevrimiçi ortamda önlemeye, kullanıcıları yanıltıcı içeriğe karşı korumak, zararlı yazılımların daralmasını önlemek için otomatik olarak engellemeye yönelik çabası. Bu çaba uzun zamandan beri Android’de ve Windows makinelerinde bulunmakta.