Google Chrome'a Yeni Özellik: Sitelerin Sesini Kısabileceksiniz

Google, Chrome 64‘ü çok kullanışlı yeni bir özellikle birlikte getirdi. Ayrıca tüm platformlar için kullanıma sundu. Artık videoyu otomatik olarak oynatan tüm web sitelerini susturabilirsiniz. Böylece bir dahaki girişinizde sitenin gürültüsüne yani sitenin dahili ses kontrollerine uymazsınız. Sekmeye sağ tıklayıp siteyi kalıcı olarak susturmak için “Sessiz” seçeneğini seçin.

Başka bir değişiklik ise son zamanlarda çok konuşulan Meltdown ve Spectre saldırılarına karşı aldığı önlem. Google Chrome artık Meltdown ve Spectre saldırılarına karşı daha iyi korunuyor. Tarayıcı şu sıralar çok yaygın olan bu saldırıları önlemek için SharedArrayBuffer özelliğini devre dışı bıraktı. Çözümü kendi içindeki açıktan bulmak ve basitçe çözmek açıkçası herkesi şaşırttı. Ancak Google birçok çevreden de takdir toplamayı bildi. Çünkü hala azımsanmayacak sayıdaki telefon üreticisi ve yazılım mühendisi bu saldırılara çözüm sunamadı.

Son olarak Windows sürümünde de HDR desteği eklenmiş. HDR uyumlu donanım ve HDR özelliği olan ekranı çalıştıran bir Windows 10 bilgisayarınız varsa HDR içeriğini tarayıcıda oynatabilirsiniz. Netflix‘in HDR desteği ile yayınlar yapmaya başladığı şu günlerde bu gerçekten geleceğe bir yatırım olmuş diyebiliriz.