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Google Chrome’da Artık Ekran Görüntüsü Almak Daha Kolay Olacak!

Google Chrome kendine ait bir ekran görüntüsü editörü üzerine çabalıyor. Detaylar haberimizde...

Ayşen Sıla

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Google Arama Motoru Artık Daha Zeki!

Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı olan Google Chrome, son bir güncellemede parola koruması ve gerçek zamanlı kimlik avı koruması gibi çeşitli çözümler sunarak Google Chrome‘un güvenliğini artırdı.

Bugünlerde ise Google Chrome, tarayıcıda ekran görüntüsü alma işlemini kolaylaştırmak için çabalıyor. Kısacası, Google Chrome, yerel ekran görüntüsü düzenleme özelliğini alma yolunda.

Yeni özellik kısa bir süre önce Chromium Gerrit ile ilgili yeni bir taahhüt gördü. Kullanıcı arayüzünün ekran görüntüsü almasını ve düzenlemesini sağlayan “Chrome Share Screenshots” adında yeni bir özellik ortaya kondu.

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Gelecek ekran görüntüsü özelliği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu özellik şu anda gelişim aşamasında ve her şey yolunda giderse, yakında Google Chrome‘un bir parçası olacak. Awesome Screenshot gibi Chrome uzantıları son gelişmelerden memnun olmayabilir.

Yakın geçmişte, Google küçük ama gereken özellikleri tanıtarak ürünlerini ve hizmetlerini daha güvenilir hale getirmek için ek çaba sarf ediyor. Android işletim sistemi Android 9.0 Pie sürümü ile geçen yıl resmi bir ekran görüntüsü editörü de aldı. Daha sonra, bu editör hem iOS hem de Android’de Google Foto ve Google arama uygulamasında yayınlanmıştı. Yeni özelliğe dair detayları merakla bekliyoruz.

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