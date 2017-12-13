Duyuru, bir yıl önce Google‘a katılan bir profesör olan Google Cloud AI ve Makine Öğrenimi Başı Bilim İnsanı Fei-Fei Li tarafından yapıldı. Bu Yapay Zeka (AI) Araştırma Merkezi‘nin amacı, ülkedeki geniş Google mühendisleri ağıyla çalışırken AI’ı temel araştırmalar yoluyla iyileştirmenin yollarını bulmak olarak açıklandı. Bu merkez New York, Toronto, Londra ve Zürih’teki diğer merkezlere çok benzeyecek. Google AI Çin Merkezi, diğer merkezlerle aynı araştırma hedeflerine katkıda bulunacak.

Bu kararın ardındaki nedenlerden birisi, dünyanın en büyük AI uzmanlarının çoğunun Çin’de bulunması. Li’ye göre, top 100 AI dergilerindeki içeriğin yüzde 43’ü 2015’te Çinli yazarlardan geldi. Bu nedenle merkez, Çin’de etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenlemek için elinden gelen her şeyi yapmak istiyor.

Fei-Fei Li, fotoğraf uygulamalarında otomatik resim sınıflandırmasının yanı sıra, Google Home gibi ses asistanlarıyla alakalı ve doğal dilin benimsenmesi, AI ve makine öğrenmedeki son gelişmeler olarak vurguladı.

Belki de bilim adamının bu atılımların altını çizmek, başkalarının bu tür teknoloji ile ilgili öngördüğü ve uyardığı kıyamet uyandıran AI gelişmelerinin aksine Google AI Çin Merkezinin araştıracağı ve üzerinde çalışacağı şeylerin türü hakkında bir fikir vermekte.