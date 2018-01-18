Google Clips FCC Sertifikasını Aldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

2017 Ekim ayında Google‘ın yenilenmiş Pixel serisi ve Pixelbook‘un yanı sıra açıklanmış Google Clips bugün FCC sertifikasını aldı.

Cihaz Wi-Fi ve Bluetooth özellikli cihazların yanı sıra dahili bir şarj edilebilir pil ile size üç saatlik kullanım sunuyor. “G015A” model adı olarak kullanılması geçmişteki Google Clips tanıtım resimlerinde paylaşılanlarla aynı kaldığını gösteriyor.

Ayrıca tuhaf bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz ancak Google Clips‘lerin böylece oldukça küçük olmasına yardımcı oluyor. Bunun yanında cihazın olağanüstü derecede iğrenç görünmesine de yardımcı olmuş.

Google Clips otomatik olarak fotoğraf ve küçük videolar çeken şık bir cihaz gibi görünüyor. Birkaç şeyi değiştirebileceğiniz veya sahip olduklarınızı paylaşabileceğiniz Google Fotoğraflar hesabınızla tam uyumlu çalışıyor.

Google, uzun bir süre Google Clips üzerinde deneyler yaptı. Herhalde iyi bir ürün ortaya çıkmıştır diye düşünüyoruz. Google‘ın bu küçük kamerasının başarılı olması konusunda yorum yapamıyoruz ve yalnızca zaman gösterecek diyoruz.

Çıkış tarihini öğrenmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayabiliriz. Best Buy‘ın web sitesinde halihazırda 250 $‘lık kamera listelenmiştir. Ancak yalnızca ön siparişlere izin verilir. Onun yerine Google Store‘daki ön sipariş listesine de üye olabilirsiniz.

Sizin için Google Clips hakkındaki haberleri güncel tutmaya devam edeceğiz. Ancak kötü bir haber var. Ön siparişler Türkiye için geçerli değil. Sanırım biz yine bir süre bu cihaz için bekleyeceğiz.