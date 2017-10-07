Google‘ın San Francisco‘daki en son duyurusunda, bu yıl, Pixel akıllı telefonları ve yeni bir portföy ve iletişim yolunda devrim yaratmayı amaçlayan (Pixel Buds ile gerçek zamanlı çeviri düşünün) yeni şeyler sundular. Yeni Google Clips kamerasıyla görünüşte yeni bölgelere doğru ilerliyorlar.

Çoğu kişi bunun bir başka GoPro klonu olduğunu varsayabilir, ancak Google Clips’in amacı tamamen farklıdır. Aşırı kalabalık hareketli kamera alanıyla uğraşmak yerine, Google’ın sunduğu ürün ailesi, evcil hayvanlar ve çocuklar üzerinde yoğunlaşıyor. Kablosuz akıllı kamera olarak adlandırılan ve sizin için özel olan anları yakalamak için geliyor.

İlk başta, tuhaf tasarımı, kolaylıkla çalıştırılması amaçlanan kare şeklinde bir minimalist tasarım ile başlıyor. Düz kenarlar nedeniyle dik durabilse bile, birlikte verilen Clips standı kapağı birçok şeyin üzerine yapıştırılmasını sağlıyor. Bu kameranın kullanılabilirliği ve güzel videolar alabilmeniz için çok iyi düşünülmüş bir özellik. Fotoğraf makinesi özelliğindeki sevdiğimiz şey de, benzersiz kamera açıları ve daha geniş boyutlu kameralar ile akıllı telefonlarla çekilemeyen bazı görüntüleri bile çok rahat çekebiliyor olmanız.

Minimalist tasarım, ön yüzdeki 130 derece kamera lensi ile saniyede 15 kare kapasitesine sahip olan, yüzeyde bir kamera olduğu gerçeğini maskelemiyor. Sadelik, kamera operasyonunun kalbinde, uygun anlarda zekice fotoğraf ve videyu tek başına çekecek. İçerik yakalandığında, 16GB dahili belleği depolanır ancak favori servislerinize hızla paylaşmak için bir akıllı telefon ve ekli bir uygulama kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, içeriğin aktarımı için cihazın USB Tip-C bağlantısını kullanabilirsiniz. Bu bağlantı, dahili bataryasını şarj etmek için de kullanılmaktadır ve pil 3 saatten fazla akıllı çekim sağlamak üzere ayarlanmıştır.

Tüm değerli anları yakalamak için orda olmak zor olabilir, ancak Google Clips bu anıların dışına çıkmanızın zorluğunu ortadan kaldırır. Bunun yerine, kullanıcılardan herhangi bir dış etkileşim olmaksızın içeriği akıllıca yakalaması nedeniyle bunların bir parçası olabilirsiniz. En azından kendi başına görüntü çekebilecek kadar akıllı bir fotoğraf makinesi. Bu yüzden bu anları bir daha asla özlemek zorunda kalmayacaksınız.

Fiyatlandırma açısından, satışa sunulduğunda 249 dolar fiyat etiketi taşıyacak. Çıkış tarihi net değil ama 1-2 ay içerisinde çıkması bekleniyor. Bazıları için biraz zor olabilir, ancak akıllı bir kameraya sahip olmanın rahatlığını arıyorsanız, bu kullanmaya değer bir şeydir. Ve alışılmadık bakış açısı sağlamak için hemen hemen her yere yerleştirilebileceğiniz güzel bir kamera.