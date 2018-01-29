Google Clips Ön Siparişinde Rekor Kırıldı

Tanıtımı üzerinden aylar geçti ancak AI destekli Google Clips fotoğraf makinesi artık satışa sunuldu. Bununla birlikte bir tane sipariş vermeyi başarmış olsanız bile gelmesi için beklemek zorunda kalacaksınız.

Cepkolik’i iyi takipe den insanlar son zamanlarda yaptığımız haberlerden sonra bu küçük cihaz için önsipariş verebildiler. Ücretsiz kargo dahil olsa da Google Clips‘lerini almak için 1 Mart’a veya 2 Mart’a kadar beklemek zorundalar. Teslim tarihleri 27 Şubat – 5 Mart tarihleri ​​arasında görünüyor.

Görünüşe göre siparişiniz olsa bile Clips‘in kapınıza gelmesi için en az bir ay beklemek zorunda kalacaksınız.

Bunu söylüyoruz çünkü Google cihaz için önsipariş almayı durdurdu. Bunun yerine potansiyel müşteriler için bir bekleme listesi açıldı. Buraya üye olabilir ve Clips tekrar satışta olduğunda bir e-posta alabilirsiniz.

Aslında bu bekleme listesine katılmak hiç de kötü değil. Bir bakıma size cihazı alıp almamanız gerektiğini düşünmek için zaman tanıyor.

Bir yandan Clips küçük bir yapı üzerinde etkileyici bir teknoloji sunuyor. 130 derece görüş alanına sahip 12 MP bir sensöre sahip olan Clips fotoğrafları ve küçük videoları otomatik olarak çekiyor. Daha sonra içeriğinizi diğer hizmetlere paylaşabileceğiniz Google Fotoğraf hesabınıza kaydediyor.

Özellikle cihazın makine öğrenme kapasitesi (AI) ilgi çekmektedir. Yakın zamandaki bir blog yazısında Google, en iyi çekimleri elde etmek için fotoğraf uzmanlarını kullanarak AI’yi eğittiğini söyledi. Bu nedenle Clips fotoğraf ve video çekimlerinde daha akıllı olmalı.

Öte yandan cihazın 249 dolarlık fiyat etiketi sunulan özellikler için biraz fazla görünüyor. Ayrıca Google‘ın uzun deneme geçmişi göz önüne alındığında arama devinin Clips‘in fiyatını düşürmesini bekliyoruz. Ancak bu yüksek önsipariş talebinden sonra bu mümkün mü bilemiyoruz.