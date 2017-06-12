Google Daydream View VR kulaklık satışa çıktı!

Google, VR kukallık seti, Daydream View’i Hindistan’da tanıttı. Kulaklıklı mikrofon seti Google çevrimiçi mağazasında listeleniyor ancak şimdilik satın alınabilir değil.

Daydream View, Google’ın ilk VR kulaklık setidir. VR deneyiminize güç sağlamak için telefonunuzu takmanızı sağlar ve telefondaki ekran ve sensörleri kullanır. Ayrıca daha fazla kontrol için ek düğmeler ve sensörler bulunan kablosuz bir uzaktan kumandası var. Kulaklık, rahat bir uyum için nefes alabilen bir kumaştan yapılmıştır.

Kulaklık şu anda yalnızca Google Pixel ve Pixel XL, Moto Z, ZTE Axon 7 ve Huawei Mate 9 Pro da dahil olmak üzere seçkin akıllı telefonlarla uyumlu. Samsung Galaxy S8 ve ASUS ZenFone AR desteği de açıklandı ve yakında çıkacak.

Daydream View fiyatı 6499 INR (100 $) ‘dır ve Slate renginde mevcuttur.