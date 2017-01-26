Google Daydream VR Platformunu Geliştiricilere Açtı

Daydream VR ile ilgili gelişmeleri kısıtlayan birkaç aydan sonra, Google, sonunda herkesin firmanın mobil VR platformu için uygulama veya deneyim sunmasına izin veren kodları yayınladı.

Daha önce, Google, Daydream ile ilgilenen geliştiricilere, platform üzerinde nelerin yapılabileceğini göstermek için sadece belirli bir grup ortakla birlikte çalışmıştı.

Jaunt, Within, Lucid Sight ve diğer uygulamalar ve oyunlar mağazadaki ilk uygulamalar oldular fakat şimdi Google bazı temel gereksinimleri paylaşmaya ve geliştiricilerin Daydream ile sınırları zorlamalarına izin verdi.

Daydream VR şu anda yalnızca birkaç telefonda (Google Pixel ve Pixel XL en fazla dikkat çeken modeller) mevcut, ancak daha fazla telefon, Daydream sertifikasını almakta. Google’dan gelen bu haberle Daydream kullanıcılarının deneyimini geliştirecek bir çok uygulamanın uygulama mağazasını dolduracağı kesin.

Samsung’un Gear VR gibi rakipleri bir yıldır piyasadayken Google mutlaka Google Play Store‘un gücünü kullanacaktır. Ayrıca platforma uyumlu cihazların çoğalması ile Google’ın VR konusunda rakiplerini yakalaması hiç sürpriz olmayacak.