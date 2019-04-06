Ana Sayfa İpucu Google Dökümanlarda Kelime Sayısı Nasıl Öğrenilir?

Google Dökümanlarda Kelime Sayısı Nasıl Öğrenilir?

Google Dökümanlar'da kelime sayısını öğrenmenin kısa yolunu sizlere resimli bir şekilde anlattık....

By Muhammed Arslan

-

1
0
Google Dökümanlarda Kelime Sayısı Nasıl Öğrenilir?

Microsoft Office alternatifleri arasında en iyi seçeneklerden biri olan Google dökümanlarda kelime sayısı nasıl öğrenilir? Google Dokümanlar üzerinde çalışıyor ve her ikisinde de yazılı belgeler için kelime sayısını kontrol etmenin bir yöntemi olup olmadığını mı merak ediyorsunuz?

Evet, bazılarınız zaten biliyor olabilir, ama farkında olmayanlar için, size yardım etmek için buradayız. Artık Google Dokümanlar’daki kelime sayısını öğrenmek oldukça basit ve kolaydır.

Google Dokümanlarda Kelime Sayısını Öğrenme

Google Dokümanlar’da, tıpkı Microsoft Word gibi yerleşik bir özelliğe sahip olduğundan kelime sayısını öğrenmek oldukça kolaydır. Fakat kelime sayısını bilmek için erişmeniz gerekecek. Bunu PC uygulaması, web tarayıcıları, Android ve iOS cihazları gibi herhangi bir platformda yapılabilir.

Bilgisayar Üzeriden Google Dokümanlarda Kelime Sayısını Öğrenme

1. Goole Docs masaüstü uygulamasını açın veya web tarayıcılarında Google Dokümanlar‘ı ziyaret edin. Ardından istediğiniz belgelerden birini açın.

2. Şimdi araç çubuğu menüsünde, Araçlar‘ı seçin. Sonra Kelime Sayısı seçeneğini göreceksiniz, onu seçin.

Google Dökümanlarda Kelime Sayısı Nasıl Öğrenilir?

Veya klavye kısayolunu da deneyebilirsiniz. Windows’ta Ctrl+Shift+C tuşlarını veya Mac’te Command+Shift+C komutlarını kullanarak da kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Windows 10 İçin En İyi Programlar

3. Bundan sonra, belgelerde boşluk hariç sayfa, kelime, karakter ve Boşluksuz karakter sayısının olduğu bir pencere açılır.

Google Dökümanlarda Kelime Sayısı Nasıl Öğrenilir?

İsterseniz, belgedeki herhangi bir alanı bile vurgulayabilirsiniz. Ardından seçilen metnin kelime sayısını aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kaç tane yazı boyunca kullanılmış görebilirsiniz.

Google Dökümanlarda Kelime Sayısı Nasıl Öğrenilir?

Uygulama Üzeriden Google Dokümanlarda Kelime Sayısını Öğrenme

1. Google Dokümanlar uygulamasını ve ardından da istediğiniz dokümanı açın.

2. Şimdi ekranın sağ üstündeki üç noktaya dokunun. Sonra bu menüden Kelime sayımı seçin.

Google Dökümanlarda Kelime Sayısı Nasıl Öğrenilir?

3. Bundan sonra, başka bir pencere açacak ve söz konusu belgedeki boşluğu hariç bırakan kelime, karakter ve karakter sayısını gösterecektir.

Ayrıca bkz: Windows 10 Hesap Makinesi Kaynak Kodu!

Yalnızca tüm belge için kelime sayısını gösterir. Sayfa sayısını göremez veya web veya PC uygulamasında olduğu gibi belgenin bir bölümünü seçemezsiniz.

Önceki İçerikTelefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?

İlgili Haberler

İpucu

Telefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?

Telefon olmadan IMEI numarası nasıl bulunur? Ya da telefonunuzu nasıl bulabilirsiniz? İkisi bir arada rehberimiz sayesinde oldukça yararlı bilgiler edinebilirsiniz. Telefonunuzu mu kaybettiniz? Böyle bir...
Devamını Oku
İpucu

Wifi Bağlı Ama İnternet Yok – Çözümleri

WiFi bağlı ama internet yok! Bu durumu nasıl çözersiniz? Çözümleri Nelerdir? Birçok durumda, WiFi'ye bağlı olmanıza rağmen, yine de internete erişemediğiniz bir durumla karşılaşmış...
Devamını Oku
İpucu

CDN Nedir? WordPress için En İyi CDN Servisleri 2019

CDN (Content Delivery Network), WordPress web sitenizi hızlandırmak için sağlanan bir web barındırma hizmetidir. Genel olarak WordPress sağlayıcıları tek bir noktada siteleri barındırır. Bu...
Devamını Oku
İpucu

Replika Telefonlar

Akıllı telefonların satış fiyatı altı başını gitti. Yeni amiral gemisi akıllı telefonları düşündüğümüz zaman, ne derece yüksek bütçelerden söz ettiğimizi görebiliyoruz. Hal böyle olunca...
Devamını Oku
İpucu

Fiyat Performans Telefon

Akıllı telefonlar özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılıyor. Üst segment, orta segment, giriş seviyesi akıllı telefonlar olarak sınıflandırabileceğimiz akıllı telefonlar var. Bunun dışında çok sık...
Devamını Oku
İpucu

Windows 10 İçin En İyi Programlar

Sürekli güncellenene Windows 10, kendi uygulama mağazasında binlerce ücretli ücretsiz uygulamayı barındıryor. Bu makalemizde de sizlere Windows 10 için en iyi programlar hangileri bunun...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Telefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?
İpucu

Telefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?