Microsoft Office alternatifleri arasında en iyi seçeneklerden biri olan Google dökümanlarda kelime sayısı nasıl öğrenilir? Google Dokümanlar üzerinde çalışıyor ve her ikisinde de yazılı belgeler için kelime sayısını kontrol etmenin bir yöntemi olup olmadığını mı merak ediyorsunuz?

Evet, bazılarınız zaten biliyor olabilir, ama farkında olmayanlar için, size yardım etmek için buradayız. Artık Google Dokümanlar’daki kelime sayısını öğrenmek oldukça basit ve kolaydır.

Google Dokümanlarda Kelime Sayısını Öğrenme

Google Dokümanlar’da, tıpkı Microsoft Word gibi yerleşik bir özelliğe sahip olduğundan kelime sayısını öğrenmek oldukça kolaydır. Fakat kelime sayısını bilmek için erişmeniz gerekecek. Bunu PC uygulaması, web tarayıcıları, Android ve iOS cihazları gibi herhangi bir platformda yapılabilir.

Bilgisayar Üzeriden Google Dokümanlarda Kelime Sayısını Öğrenme

1. Goole Docs masaüstü uygulamasını açın veya web tarayıcılarında Google Dokümanlar‘ı ziyaret edin. Ardından istediğiniz belgelerden birini açın.

2. Şimdi araç çubuğu menüsünde, Araçlar‘ı seçin. Sonra Kelime Sayısı seçeneğini göreceksiniz, onu seçin.

Veya klavye kısayolunu da deneyebilirsiniz. Windows’ta Ctrl+Shift+C tuşlarını veya Mac’te Command+Shift+C komutlarını kullanarak da kontrol edebilirsiniz.

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3. Bundan sonra, belgelerde boşluk hariç sayfa, kelime, karakter ve Boşluksuz karakter sayısının olduğu bir pencere açılır.

İsterseniz, belgedeki herhangi bir alanı bile vurgulayabilirsiniz. Ardından seçilen metnin kelime sayısını aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kaç tane yazı boyunca kullanılmış görebilirsiniz.

Uygulama Üzeriden Google Dokümanlarda Kelime Sayısını Öğrenme

1. Google Dokümanlar uygulamasını ve ardından da istediğiniz dokümanı açın.

2. Şimdi ekranın sağ üstündeki üç noktaya dokunun. Sonra bu menüden Kelime sayımı seçin.

3. Bundan sonra, başka bir pencere açacak ve söz konusu belgedeki boşluğu hariç bırakan kelime, karakter ve karakter sayısını gösterecektir.

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Yalnızca tüm belge için kelime sayısını gösterir. Sayfa sayısını göremez veya web veya PC uygulamasında olduğu gibi belgenin bir bölümünü seçemezsiniz.