Google Drive Aktif Kullanıcı Sayısının Ne Kadar Olduğunu Biliyor Musunuz?

Google portföyüne 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip sekizinci platformu eklemeye hazır. Bulut hizmet olan Google Drive da Gmail, Chrome, Haritalar, YouTube, Android ve Play Store’dan sonra 1 milyar kullanıcı tarafından kullanılan yeni Google hizmeti unvanına sahip oldu.

Şirket San Francisco’daki Google Cloud Next konferansında dönemin hangi gününde olacağına tam olarak açıklık getirmeden “bu haftadan sonra” hizmetin bu sayıya ulaşacağını açıkladı.

Google genellikle bulut hizmeti hakkında hep sessiz kaldı. Geçen yıl Google I / O konferansında 2 trilyondan fazla dosya ve 800 milyondan fazla aktif kullanıcı olduğu açıklanmıştı. Bu yılki I / O konferansında ise muhtemelen Google Cloud Next’de kalabalığı sağlamak için herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Geçtiğimiz 12 ayda Google Drive yeteneklerini daha fazla işletme odaklı özelliklerle genişletti. Ekip Drive’ları ve Drive Dosya Akışı şirketler için tanıtıldı. Tüm kullanıcılar makine öğrenme özelliklerini aldı. Ayrıca tüm PC ve Mac kullanıcıları için de Drive merkezli yedekleme ve senkronizasyon aracı bulunuyor.